Кто озвучивал роли в мультике «Три богатыря и морской царь»?

Роли героев полнометражного российского мультфильма «Три богатыря и морской царь», вышедшего в 2017 году, озвучивали следующие артисты:
Сергей Маковецкий - Князь Киевский
Дмитрий Быковский - Илья Муромец
Валерий Соловьёв - Добрыня Никитич
Олег Куликович - Алёша Попович, Змей Горыныч
Дмитрий Высоцкий - конь Юлий
Сергей Русскин - Морской царь
Елена Шульман - Настасья Филипповна
Лия Медведева - Любава
Мария Цветкова - Алёнушка
Анатолий Петров - боярин Антипка
Ирина Тёплая - Брунгильда
Андрей Кузнецов - Гораций
Александр Боярский - Кикимора
