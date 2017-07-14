Меню
Кто озвучивал роли в мультике «Три богатыря и морской царь»?

Почемучка 14 июля 2017 Дата обновления: 14 июля 2017
Наш ответ:

Роли героев полнометражного российского мультфильма «Три богатыря и морской царь», вышедшего в 2017 году, озвучивали следующие артисты:

Сергей Маковецкий - Князь Киевский

Дмитрий Быковский - Илья Муромец

Валерий Соловьёв - Добрыня Никитич

Олег Куликович - Алёша Попович, Змей Горыныч

Дмитрий Высоцкий - конь Юлий

Сергей Русскин - Морской царь

Елена Шульман - Настасья Филипповна

Лия Медведева - Любава

Мария Цветкова - Алёнушка

Анатолий Петров - боярин Антипка

Ирина Тёплая - Брунгильда

Андрей Кузнецов - Гораций

Александр Боярский - Кикимора

