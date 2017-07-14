Кто озвучивал мультфильм «Богатырша»?

Героев российского полнометражного мультфильма «Богатырша», вышедшего в 2016 году, озвучивали известнейшие отечественные актеры и звезды шоу «Камеди Клаб»:
Анна Хилькевич — Роса
Алексей Чумаков — средняя голова Змея Горыныча
Гарик Харламов — правая голова Змея Горыныча
Тимур Батрутдинов — левая голова Змея Горыныча
Михаил Пореченков — Бориполк
Алёна Бабенко — Рогнеда
Борис Щербаков — князь
Мирослава Карпович — княжна
Армен Джигарханян — дед Пихто
Василиса Эльдарова — Роса в детстве
