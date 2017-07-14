Меню
Кто озвучивал мультфильм «Богатырша»?

Почемучка 14 июля 2017 Дата обновления: 14 июля 2017
Наш ответ:

Героев российского полнометражного мультфильма «Богатырша», вышедшего в 2016 году, озвучивали известнейшие отечественные актеры и звезды шоу «Камеди Клаб»:

Анна Хилькевич — Роса

Алексей Чумаков — средняя голова Змея Горыныча

Гарик Харламов — правая голова Змея Горыныча

Тимур Батрутдинов — левая голова Змея Горыныча

Михаил Пореченков — Бориполк

Алёна Бабенко — Рогнеда

Борис Щербаков — князь

Мирослава Карпович — княжна

Армен Джигарханян — дед Пихто

Василиса Эльдарова — Роса в детстве

Теги: озвучка и дубляж
Богатырша
Богатырша анимация, семейный, детский
2015, Россия
3.0
