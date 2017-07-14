Меню
Кто озвучивал героев мультфильма «Приключения Аленушки и Еремы»?

Кто озвучивал героев мультфильма «Приключения Аленушки и Еремы»?

Почемучка 14 июля 2017 Дата обновления: 14 июля 2017
Наш ответ:

Героев российского полнометражного мультфильма «Приключения Аленушки и Еремы», вышедшего в 2008 году, озвучивали следующие артисты:

Антон Макарский — Ерёма

Инна Гомес — Алёнушка

Наталья Щукина — царевна Всеслава (речь)

Виктория Макарская — царевна Всеслава (вокал)/улитка

Рената Литвинова — тётка Ефросинья

Александр Пожаров — царь Дормидонт

Александр Ревва — воевода Гордей/конь/ёж

Евгений Воскресенский — рыцарь Фрауэнлоб фон Цветтер

Сергей Чонишвили — шах Рахман

Вячеслав Гришечкин — звездочёт Фарид

Александр Наумов — циклоп Тимур

Теги: озвучка и дубляж
Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Приключения Аленушки и Еремы
Приключения Аленушки и Еремы анимация, сказка, приключения, семейный
2008, Россия
4.0
