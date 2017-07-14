Кто озвучивал героев мультфильма «Приключения Аленушки и Еремы»?

Героев российского полнометражного мультфильма «Приключения Аленушки и Еремы», вышедшего в 2008 году, озвучивали следующие артисты:
Антон Макарский — Ерёма
Инна Гомес — Алёнушка
Наталья Щукина — царевна Всеслава (речь)
Виктория Макарская — царевна Всеслава (вокал)/улитка
Рената Литвинова — тётка Ефросинья
Александр Пожаров — царь Дормидонт
Александр Ревва — воевода Гордей/конь/ёж
Евгений Воскресенский — рыцарь Фрауэнлоб фон Цветтер
Сергей Чонишвили — шах Рахман
Вячеслав Гришечкин — звездочёт Фарид
Александр Наумов — циклоп Тимур
