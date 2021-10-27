Кто озвучивает персонажей мультфильмов «Ледниковый период» на русском?

К процессу русского дубляжа франшизы о захватывающих приключениях необычной троицы друзей были привлечены и профессиональные артисты, и популярные медийные личности. Так, например, текст за мамонта Мэнни читал актер кино и театра Степан Старчиков, а за саблезубого тигра Диего – актер дубляжа Александр Груздев. Ленивца Сида озвучил теле- и радиоведущий Антон Комолов, мамонтиху Элли – его бывшая коллега по каналу MTV Ольга Шелест. Звезда КВН и Comedy Club Вадим Галыгин подарил голос чудаковатому одноглазому горностаю по имени Бак из третьей части.
А в дубляже «Ледниковый период – 4. Континентальный дрейф» приняли участие Народная артистка России Александра Назарова (бабушка Сида), Иван Охлобыстин (капитан Гатт), Александр Невский (морской слон Флинн) и Альбина Джанабаева (саблезубая тигрица Шира).
