Киноафиша Спроси Киноафишу Кинопремии и награды За какой фильм Холли Берри получила «Оскар»?

За какой фильм Холли Берри получила «Оскар»?

Почемучка 29 июня 2017 Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:
Американская актриса Холли Берри получила свой первый и единственный на 2017 год «Оскар» в категории «Лучшая актриса» в 2002 году, за роль в фильме «Бал монстров». Это была ее первая и на данный момент единственная номинация на «Оскар».
Теги: оскар
Персоны, которые упомянуты в вопросе

