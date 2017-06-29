Меню
За какой фильм Холли Берри получила «Оскар»?
29 июня 2017
Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:
Американская актриса Холли Берри получила свой первый и единственный на 2017 год «Оскар» в категории «Лучшая актриса» в 2002 году, за роль в фильме «Бал монстров». Это была ее первая и на данный момент единственная номинация на «Оскар».
оскар
Персоны, которые упомянуты в вопросе
Холли Берри
Halle Berry
