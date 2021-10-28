Меню
В какой период происходит действие «Черной вдовы»?

Елена Королева 28 октября 2021 Дата обновления: 28 октября 2021
Наш ответ:

Фильм «Черная вдова» вышел в прокат в 2021 году, однако, согласно официальной хронологии кинематографической вселенной «Марвел», основные события «Черной вдовы» происходят в 2016 году, примерно в одно время с событиями фильмов «Первый мститель: Противостояние», «Черная пантера», «Человек-паук: Возвращение домой» и раньше, чем события фильмов, выпущенных до релиза «Черной вдовы» («Доктор Стрэндж», «Тор: Рагнарёк», «Человек-муравей и Оса», «Мстители: Война бесконечности», «Мстители: Финал»).

Также в фильме показаны эпизоды в Огайо и на Кубе, произошедшие в 1995 году, и попытка устранения генерала Дрейкова в Будапеште в середине 2000-х годов. 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Чёрная Вдова
Чёрная Вдова фантастика, боевик, приключения
2021, США
7.0
Комментарии Обсудить в чате
