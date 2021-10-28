В какой период происходит действие «Черной вдовы»?

Фильм «Черная вдова» вышел в прокат в 2021 году, однако, согласно официальной хронологии кинематографической вселенной «Марвел», основные события «Черной вдовы» происходят в 2016 году, примерно в одно время с событиями фильмов «Первый мститель: Противостояние», «Черная пантера», «Человек-паук: Возвращение домой» и раньше, чем события фильмов, выпущенных до релиза «Черной вдовы» («Доктор Стрэндж», «Тор: Рагнарёк», «Человек-муравей и Оса», «Мстители: Война бесконечности», «Мстители: Финал»).
Также в фильме показаны эпизоды в Огайо и на Кубе, произошедшие в 1995 году, и попытка устранения генерала Дрейкова в Будапеште в середине 2000-х годов.
Авторизация по e-mail