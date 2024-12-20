Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Почему Гарри Поттер назвал сына в честь Снейпа?

Почему Гарри Поттер назвал сына в честь Снейпа?

Олег Скрынько 20 декабря 2024 Дата обновления: 20 декабря 2024
Наш ответ:

Гарри Поттер назвал своего второго сына Альбусом Северусом Поттером в честь двух ключевых фигур, которые сыграли важную роль в его жизни и в победе над Волан-де-Мортом — Альбуса Дамблдора и Северуса Снейпа. Хотя это решение вызвало у фанатов смешанные чувства, оно имеет глубокое значение с точки зрения сюжета и характера Гарри.

Северус Снейп: сложное наследие

Северус Снейп был одним из самых противоречивых персонажей серии. Он причинял Гарри и многим другим ученикам страдания своим поведением, однако его жертва ради Лили Поттер, а затем ради защиты Гарри, является одной из главных тем истории. Гарри узнал о подлинной лояльности и любви Снейпа только в конце, после его смерти.

Причины выбора имени:

  • Храбрость: Гарри называет Снейпа "храбрейшим человеком из всех, кого он знал". Несмотря на свои недостатки, Снейп рисковал своей жизнью ради борьбы с Волан-де-Мортом, оставаясь двойным агентом.
  • Память о Лили: Гарри понимает, что любовь Снейпа к его матери Лили была источником его силы и мотивировала его действия.
  • Прощение и благодарность: Назвав сына в честь Снейпа, Гарри как бы прощает его за их сложные отношения и выражает признание за его жертву.

Логика выбора имен для детей Гарри Поттера

Гарри и Джинни использовали имена детей для того, чтобы увековечить память о людях, которые повлияли на их жизни:

  • Джеймс Сириус Поттер — в честь отца Гарри и его крёстного отца Сириуса Блэка.
  • Альбус Северус Поттер — в честь Альбуса Дамблдора и Северуса Снейпа.
  • Лили Луна Поттер — в честь матери Гарри Лили Поттер и подруги Луны Лавгуд.

Почему не Люпин?

Хотя многие фанаты считают, что имя Люпина заслуживало бы место среди имён детей Гарри, у этого решения есть логическое объяснение:
Люпин и Тонкс оставили после себя сына, Тедди Люпина, который сам стал живым наследием своих родителей. Гарри, будучи его крёстным отцом, уже активно участвует в его жизни.
Тем временем, ни Снейп, ни Дамблдор не оставили потомков, и Гарри захотел увековечить их память, используя их имена.

Символизм имени Альбус Северус

Это имя несёт в себе символику примирения двух противоположностей. Альбус Дамблдор и Северус Снейп представляли две стороны магического мира: светлую и тёмную. Назвав сына в их честь, Гарри подчёркивает, что добро и зло не так просты, а важна способность человека выбирать правильный путь, несмотря на ошибки и обстоятельства.
Таким образом, имя Альбус Северус Поттер является жестом благодарности, уважения и прощения, подчёркивающим сложность и глубину отношений Гарри с этими двумя фигурами.
 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения
2011, США / Великобритания
8.0
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения
2010, США / Великобритания
8.0
Гарри Поттер и Принц-Полукровка
Гарри Поттер и Принц-Полукровка фэнтези, семейный, приключения
2008, Великобритания / США
7.0
Гарри Поттер и Орден Феникса
Гарри Поттер и Орден Феникса сказка, семейный, драма, приключения
2007, Великобритания / США
7.0
Гарри Поттер и кубок огня
Гарри Поттер и кубок огня семейный, приключения, триллер, фэнтези, сказка
2005, США / Великобритания
8.0
Гарри Поттер и узник Азкабана
Гарри Поттер и узник Азкабана приключения, семейный, фэнтези
2004, США / Великобритания
8.0
Гарри Поттер и Тайная Комната
Гарри Поттер и Тайная Комната мистика, приключения, сказка, семейный
2002, США / Великобритания / Германия
8.0
Гарри Поттер и философский камень
Гарри Поттер и философский камень приключения, семейный, сказка
2001, Великобритания / США
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
За дело взялись создатели «Уэнсдэй», и это лучшая новость в мире фэнтези: сериал от Amazon с драконами и магией станет хитом
Уход любимых героев и другие причины, по которым 5-й сезон «Спасской» можно было и не снимать: мнение зрителей
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше