Кто озвучивал «Час Пик» на русском?

Почемучка 14 июля 2017 Дата обновления: 14 июля 2017
Наш ответ:

Героев самого первого фильма «Час Пик», вышедшего в 1998 году, озвучивают следующие артисты (указаны также имена актеров, которые озвучили персонажей на русском языке):

Джеки Чан - инспектор Ли – Вячеслав Баранов

Крис Такер - детектив Джеймс Картер – Всеволод Кузнецов

Кен Люн – Сэнг – Олег Феоктистов

Кристофер Пенн - Клайв Код – Борис Быстров

Цзи Ма - консул Хан – Алексей Золотницкий

Джулия Сю - дочь консула Су Янг – Татьяна Веселкина

Филип Бэйкер Холл - капитан Уильям Дайэл – Юрий Саранцев

Рекс Линн - агент ФБР Дэн Уитней – Андрей Ярославцев

Том Уилкинсон - Томас Гриффин / Джантао – Рудольф Панков

Марк Ролстон - специальный агент Уоррен Расс – Дмитрий Матвеев

Элизабет Пенья - эксперт по взрывчатке Таня Джонсон – Ирина Савина

