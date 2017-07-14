Кто озвучивал «Час Пик» на русском?

Героев самого первого фильма «Час Пик», вышедшего в 1998 году, озвучивают следующие артисты (указаны также имена актеров, которые озвучили персонажей на русском языке):
Джеки Чан - инспектор Ли – Вячеслав Баранов
Крис Такер - детектив Джеймс Картер – Всеволод Кузнецов
Кен Люн – Сэнг – Олег Феоктистов
Кристофер Пенн - Клайв Код – Борис Быстров
Цзи Ма - консул Хан – Алексей Золотницкий
Джулия Сю - дочь консула Су Янг – Татьяна Веселкина
Филип Бэйкер Холл - капитан Уильям Дайэл – Юрий Саранцев
Рекс Линн - агент ФБР Дэн Уитней – Андрей Ярославцев
Том Уилкинсон - Томас Гриффин / Джантао – Рудольф Панков
Марк Ролстон - специальный агент Уоррен Расс – Дмитрий Матвеев
Элизабет Пенья - эксперт по взрывчатке Таня Джонсон – Ирина Савина
