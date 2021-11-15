Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Кто озвучивает Доминика Торетто в «Форсажах» на русском языке?

Елена Королева 15 ноября 2021 Дата обновления: 15 ноября 2021
Наш ответ:

Сыгранного Вином Дизелем уличного гонщика Доминика Торетто в русском дубляже озвучили два актера. В первом фильме франшизы Торетто говорит голосом Алексея Мясникова, а в частях с четвертой по восьмую – голосом Сергея Чонишвили. Последний является неофициальным голосом этого голливудского актера в России и озвучивает его в большинстве проектов, хотя и отмечает, что не является его поклонником и не считает, что они с Дизелем чем-то похожи.

Мясников же дублировал Дизеля в еще двух лентах: «Хроники Риддика» и «Три икса: Мировое господство».

