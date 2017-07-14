Меню
Кто озвучивает актеров в фильме «Дьявол носит Прада»?

Почемучка 14 июля 2017 Дата обновления: 14 июля 2017
Наш ответ:

Героев фильма «Дьявол носит Прада», вышедшего в 2006 году, озвучивают следующие артисты (указаны также имена актеров, которые озвучили персонажей на русском языке в той версии, что была показана в российских кинотеатрах)

Мария Цветкова — Андреа (Энди) Сакс (в оригинале сыграла Энн Хэтэуэй)

Эвелина Хромченко — Миранда Пристли (в оригинале ее играет Мерил Стрип)

Анна Геллер — Эмили (Эмили Блант)

Александр Баргман — Кристиан Томпсон (Саймон Бейкер)

Елена Шульман — Сирина (Жизель Бундхен)

