Кто озвучивает актеров в фильме «Дьявол носит Прада»?

Героев фильма «Дьявол носит Прада», вышедшего в 2006 году, озвучивают следующие артисты (указаны также имена актеров, которые озвучили персонажей на русском языке в той версии, что была показана в российских кинотеатрах)
Мария Цветкова — Андреа (Энди) Сакс (в оригинале сыграла Энн Хэтэуэй)
Эвелина Хромченко — Миранда Пристли (в оригинале ее играет Мерил Стрип)
Анна Геллер — Эмили (Эмили Блант)
Александр Баргман — Кристиан Томпсон (Саймон Бейкер)
Елена Шульман — Сирина (Жизель Бундхен)
