Какой бюджет у фильма «Брат» с Бодровым?

Бюджет культовой картины Алексея Балабанова составил приблизительно 10 000 долларов. Большинство актеров снимались в фильме за символическую плату (так, например, исполнительница роли Светы – Светлана Письмиченко – получила гонорар в размере одной тысячи долларов) или вовсе бесплатно. Актеры и съемочная группа приносили на площадку собственные вещи, а свитер, который в кадре носил Данила Багров, был куплен на блошином рынке за бесценок. С лидером группы «Наутилус Помпилиус» Вячеславом Бутусовым Балабанов был знаком давно, поэтому «по старой памяти» предложил ему бартер.
В итоге музыка «Наутилуса» использовалась в фильме бесплатно, а в обмен на это Балабанов снял для группы клип.
