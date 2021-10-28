Меню
Какой бюджет у фильма «Брат» с Бодровым?

Какой бюджет у фильма «Брат» с Бодровым?

Елена Королева 28 октября 2021 Дата обновления: 28 октября 2021
Наш ответ:

Бюджет культовой картины Алексея Балабанова составил приблизительно 10 000 долларов. Большинство актеров снимались в фильме за символическую плату (так, например, исполнительница роли Светы – Светлана Письмиченко – получила гонорар в размере одной тысячи долларов) или вовсе бесплатно. Актеры и съемочная группа приносили на площадку собственные вещи, а свитер, который в кадре носил Данила Багров, был куплен на блошином рынке за бесценок. С лидером группы «Наутилус Помпилиус» Вячеславом Бутусовым Балабанов был знаком давно, поэтому «по старой памяти» предложил ему бартер.

В итоге музыка «Наутилуса» использовалась в фильме бесплатно, а в обмен на это Балабанов снял для группы клип.

 

Брат

Брат
Брат боевик, драма
1997, Россия
8.0
