Где снимали замок Хогвартс в «Гарри Поттере»?

После того как Джоан Роулинг написала свой роман, замок Хогвартс стал мечтой для многих подростков по всему миру. Именно здесь Гарри Поттер и его друзья нашли свой дом в волшебном мире. Поэтому при подготовке экранизации книги одним из самых важных вопросов было то, где же разместить эту легендарную школу магии.

Однако в том виде, в котором мы привыкли видеть Хогвартс на экране, его не существует в реальности.

Все эти величественные здания были созданы с помощью декораций и спецэффектов, собранных по частям. Тем не менее, для некоторых сцен были выбраны реальные локации, что придало фильму особую атмосферу.





После длительных поисков, для съемок Хогвартса были выбраны два исторических места Великобритании — замок Алнвик и Глостерский собор. Кроме того, для съемок некоторых интерьеров были использованы залы школы Харроу, а также сцены в Хогвартсе снимались в Даремском соборе в течение двух недель. Эти кадры включали коридоры школы и несколько сцен в классе.

Замок Алнвик, построенный в 11 веке, за свою долгую историю был военным объектом, колледжем и даже местом для размещения беженцев.

Именно здесь снимали сцену первого урока полетов на метле, проведенного мадам Трюк, а также момент, когда Гарри и Рон попали в гремучую иву на летающей машине.

Глостерский собор, один из старейших христианских храмов в Англии, стал фоном для множества сцен из повседневной жизни волшебников.

Чтобы скрыть современные элементы, художникам пришлось тщательно маскировать электропроводку и витражи с религиозной символикой. Одним из самых трудоемких процессов было замаскировать около сотни надгробий, которые были покрыты кровельным войлоком и тщательно отполированы. Хотя местные прихожане были против съемок, руководство собора согласилось на уступки. Именно здесь Джинни Уизли писала устрашающие послания кровью, а Гарри, Рон и Гермиона сражались с горным троллем. Также сцена, в которой Плакса Миртл затопила туалет, была снята в коридорах собора, где был устроен настоящий потоп.

Для сцены в главном зале Хогвартса, где студенты трапезничали и танцевали на балах, а профессор Дамблдор произносил свои знаменитые речи, была выбрана локация в колледже Крайст-Черч.

Этот обеденный холл, построенный еще в XVI веке, долгое время оставался самым большим в Оксфордском университете. Некоторые сцены также были сняты в других частях колледжа, включая уличный двор и каменную лестницу, по которой Гермиона спускалась на Святочный бал в фильме «Кубок огня».

Запретный лес, знаменитое и таинственное место в волшебном мире, также имеет свою реальную локацию.

В мире Джоан Роулинг лес находится рядом с замком Хогвартс, однако в реальности он располагается в Бакингемшире, в 30 км от Лондона. Множество сцен в лесу были сняты в заповеднике «Блэк Парк Кантри», занимающем 560 акров. Здесь, например, Гарри Поттер учил гиппогрифа, а в «Кубке огня» Хагрид приводил своих драконов, чтобы показать их перед турниром.





Таким образом, в реальных британских локациях были сняты многие знаменитые сцены из фильмов о Гарри Поттере, которые стали неотъемлемой частью магического мира, полюбившегося зрителям по всему миру.