Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Где снимали «Обитель зла»?

Где снимали «Обитель зла»?

Елена Королева 15 ноября 2021 Дата обновления: 15 ноября 2021
Наш ответ:

Боевик «Обитель зла» снимали на территории Великобритании и Германии. Некоторые подготовительные работы проходили в лондонской студии Shepperton. Дворец Линдштедт в городе Потсдам послужил в качестве особняка Спенсера. Строящаяся на тот момент станция берлинского метро Bundestag выступила в качестве входа в «Муравейник». Снимали также в казармах Крапнитца и на Studios Berlin в технопарке Адлерсхоф. Эпизоды из Раккун-сити снимались в Торонто.

Съемки начались в марте 2001 года и закончились спустя одиннадцать недель.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Милла Йовович
Милла Йовович
Milla Jovovich
Мишель Родригес
Мишель Родригес
Michelle Rodriguez
Эрик Мэбиас
Eric Mabius
Джеймс Пьюрфой
Джеймс Пьюрфой
James Purefoy
Мартин Крюз
Martin Crewes

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Обитель зла: Раккун-Сити
Обитель зла: Раккун-Сити боевик, ужасы, мистика
2021, Германия / США
5.0
Обитель зла: Последняя глава
Обитель зла: Последняя глава триллер, боевик, ужасы, фантастика
2016, Германия / Австралия / Канада / Франция
6.0
Обитель зла: Возмездие
Обитель зла: Возмездие ужасы, фантастика, боевик
2012, США
6.0
Обитель зла 4: Жизнь после смерти
Обитель зла 4: Жизнь после смерти ужасы, боевик, фантастика, триллер
2010, Германия / США / Великобритания
6.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
FOX Гро 15 апреля 2023, 07:11
Чего-то не хватило
15 апреля 2023, 07:11 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Когда выйдет третий сезон сериала «Хроники Шаннары»? 3 комментария
В главных ролях Петербург и Боярская: где и когда выйдет сериал «Царь ночи»
Сценаристы все испортили? Почему фанаты отвернулись от Джихана во втором сезоне «Далекого города»
Человека в шляпе из 3 сезона «Алисы в Пограничье» зря считали Джокером: кто же он на самом деле?
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
«Ей довольно трудно»: день рождения Басилашвили омрачен известием о состоянии Фрейндлих
Дворец в Крыму, особняк за МКАДом: какую недвижимость придется делить наследникам Кеосаяна
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше