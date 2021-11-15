Где снимали «Обитель зла»?

Боевик «Обитель зла» снимали на территории Великобритании и Германии. Некоторые подготовительные работы проходили в лондонской студии Shepperton. Дворец Линдштедт в городе Потсдам послужил в качестве особняка Спенсера. Строящаяся на тот момент станция берлинского метро Bundestag выступила в качестве входа в «Муравейник». Снимали также в казармах Крапнитца и на Studios Berlin в технопарке Адлерсхоф. Эпизоды из Раккун-сити снимались в Торонто.
Съемки начались в марте 2001 года и закончились спустя одиннадцать недель.
