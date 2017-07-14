Кто озвучивает Шарлиз Терон в фильмах на русском?

Меню
Почемучка 14 июля 2017 Дата обновления: 14 июля 2017
Наш ответ:

«Русский голос» знаменитой Шарлиз Терон – Ольга Зубкова, одна из известнейших отечественных актрис дубляжа, именно она озвучивает Шарлиз Терон в фильмах в России. Голосом Зубковой Терон говорит в таких фильмах, как «В долине Эла», «Голова в облаках» и других. Также в некоторых фильмах на русском Шарлиз Терон озвучивают Алена Ивченко («Форсаж 8», «Белоснежка и охотник 2»), Мария Фортунатова («Безумный Макс: Дорога ярости»), Татьяна Шитова («Прометей»), Мария Цветкова-Овсянникова («Хэнкок»).

Теги: озвучка и дубляж
Персоны, которые упомянуты в вопросе

Шарлиз Терон
Шарлиз Терон
Charlize Theron
Мария Цветкова-Овсянникова
Mariya Tsvetkova-Ovsyannikova

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Форсаж 8
Форсаж 8 боевик, триллер, криминал
2017, США
7.0
Белоснежка и охотник 2
Белоснежка и охотник 2 фэнтези, драма, боевик, приключения
2016, США
6.0
Безумный Макс: Дорога ярости
Безумный Макс: Дорога ярости приключения, боевик
2015, Австралия / США
8.0
Прометей
Прометей боевик, драма, фантастика, ужасы
2012, США
6.0
