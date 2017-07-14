Кто озвучивает Шарлиз Терон в фильмах на русском?

«Русский голос» знаменитой Шарлиз Терон – Ольга Зубкова, одна из известнейших отечественных актрис дубляжа, именно она озвучивает Шарлиз Терон в фильмах в России. Голосом Зубковой Терон говорит в таких фильмах, как «В долине Эла», «Голова в облаках» и других. Также в некоторых фильмах на русском Шарлиз Терон озвучивают Алена Ивченко («Форсаж 8», «Белоснежка и охотник 2»), Мария Фортунатова («Безумный Макс: Дорога ярости»), Татьяна Шитова («Прометей»), Мария Цветкова-Овсянникова («Хэнкок»).
