Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Актеры и актрисы Кто играл роль Дэдпула в фильме?

Кто играл роль Дэдпула в фильме?

Почемучка 29 июня 2017 Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:
Роль Дэдпула в одноименном фильме 2016 года сыграл канадский актер Райан Рейнольдс, до этого уже примерявший костюм супергероя в «Зеленом фонаре». Райан Рейнольдс известен такими фильмами, как «Предложение», «Учитель года», «Погребенный заживо».
Теги: кто играл роль?
Похожие вопросы
Кто играл роль Нины в сериале «Нина»? Кто играет роль Человека-паука? Кто играет главные роли в Сумерках? Кто играет роль Фредди Крюгера? Кто играет роль Анны Карениной в фильме Анна Каренина: История Вронского?

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Дэдпул 2
Дэдпул 2 боевик, приключения, комедия, фантастика
2018, США
7.0
Дэдпул 2
Дэдпул 2 боевик, приключения, комедия, фантастика
2018, США
7.0
Дэдпул
Дэдпул фэнтези, фантастика, боевик
2016, США / Канада
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Среди криминальных драм в России есть особенные проекты: эти 3 сериала обсуждают больше остальных
Каждая жертва подходила под сумасшедший замысел маньяка: но все же зачем убили Трейси в фильме «Семь»?
«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
Собрались смотреть «Истребителя демонов»? Разложили для вас все части по порядку — компиляции больше не собьют с толку
Забудьте про 139 серий «Великолепного Века»: 5 коротких турдизи про любовь впечатлят не хуже — а ведь в них не больше 16 эпизодов
Без ядерных взрывов и голой Флоренс Пью: Киллиан Мерфи выбрал лучшую сцену в «Оппенгеймере» — Нолан с ним категорически не согласен
«"Игра престолов", но замки поменьше»: забытое фэнтези 00-х со звездой «Властелина колец» оказалось идеальной заменой хиту НВО
За «Шреком» не угнаться: забытые всеми мультфильмы, которые точно не заслуживали такой судьбы
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше