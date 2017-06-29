Меню
Кто играл роль Дэдпула в фильме?
Почемучка
29 июня 2017
Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:
Роль Дэдпула в одноименном фильме 2016 года сыграл канадский актер Райан Рейнольдс, до этого уже примерявший костюм супергероя в «Зеленом фонаре». Райан Рейнольдс известен такими фильмами, как «Предложение», «Учитель года», «Погребенный заживо».
кто играл роль?
