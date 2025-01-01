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Александр Орлов Aleksandr Orlov
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Александр Орлов

Aleksandr Orlov

Дата рождения
8 августа 1940
Возраст
84 года
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Новосибирск, СССР

Популярные фильмы

Герой нашего времени 6.8
Герой нашего времени (1965)
Странная история доктора Джекила и мистера Хайда 6.2
Странная история доктора Джекила и мистера Хайда (1985)
Женщина, которая поет 5.9
Женщина, которая поет (1978)

Фильмография Александр Орлов

Жанр
Год
Все 7 Фильмы 7 Режиссер 4 Сценарист 4 Актер 1
Потапов, к доске! 5.4
Потапов, к доске! Potapov, k doske!
семейный, комедия 2007, Россия
Исход Iskhod
драма 1990, СССР
Эти... три верные карты... 5.3
Эти... три верные карты... Eti... tri vernye karty...
драма 1988, СССР
Странная история доктора Джекила и мистера Хайда 6.2
Странная история доктора Джекила и мистера Хайда Strannaya istoriya doktora Dzhekila i mistera Khayda
фантастика, детектив 1985, СССР
Женщина, которая поет 5.9
Женщина, которая поет Zhenshchina, kotoraya poyot
мюзикл, мелодрама 1978, СССР
Онлайн
Стоянка поезда — две минуты 5.7
Стоянка поезда — две минуты Stoyanka poyezda - 2 minuty
мелодрама 1972, СССР
Герой нашего времени 6.8
Герой нашего времени Geroy nashego vremeni
мелодрама, драма 1965, СССР
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