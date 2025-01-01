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Фильмография
Александр Орлов
Aleksandr Orlov
Киноафиша
Персоны
Александр Орлов
Александр Орлов
Aleksandr Orlov
Дата рождения
8 августа 1940
Возраст
84 года
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Новосибирск, СССР
Популярные фильмы
6.8
Герой нашего времени
(1965)
6.2
Странная история доктора Джекила и мистера Хайда
(1985)
5.9
Женщина, которая поет
(1978)
Фильмография Александр Орлов
Жанр
Все
Детектив
Драма
Комедия
Мелодрама
Мюзикл
Семейный
Фантастика
Год
Все
2007
1990
1988
1985
1978
1972
1965
Все
7
Фильмы
7
Режиссер
4
Сценарист
4
Актер
1
5.4
Потапов, к доске!
Potapov, k doske!
семейный, комедия
2007, Россия
Исход
Iskhod
драма
1990, СССР
5.3
Эти... три верные карты...
Eti... tri vernye karty...
драма
1988, СССР
6.2
Странная история доктора Джекила и мистера Хайда
Strannaya istoriya doktora Dzhekila i mistera Khayda
фантастика, детектив
1985, СССР
5.9
Женщина, которая поет
Zhenshchina, kotoraya poyot
мюзикл, мелодрама
1978, СССР
Онлайн
5.7
Стоянка поезда — две минуты
Stoyanka poyezda - 2 minuty
мелодрама
1972, СССР
6.8
Герой нашего времени
Geroy nashego vremeni
мелодрама, драма
1965, СССР
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