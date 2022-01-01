Эти... три верные карты..., 1988

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о выходе в прокат О фильме По повести Александра Пушкина «Пиковая дама». Развернуть 5.6 Оцените 11 голосов Рейтинг IMDb: 5.2 Продолжительность 1 час 27 минут Год выпуска 1988 Премьера в мире 1 января 1989 Режиссер Александр Орлов В ролях Александр Феклистов Стефания Станюта Вера Глаголева Владимир Осипчук Михаил Данилов Все актеры и съемочная группа 1 постер

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