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Эти... три верные карты..., 1988

1988 / СССР
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11 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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О фильме

По повести Александра Пушкина «Пиковая дама».

5.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 1988
Премьера в мире 1 января 1989
Режиссер
Александр Орлов
В ролях
Александр Феклистов
Александр Феклистов
Стефания Станюта
Вера Глаголева
Вера Глаголева
Владимир Осипчук
Михаил Данилов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Эти... три верные карты... 1 постер
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