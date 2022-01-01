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Эти... три верные карты...
Эти... три верные карты..., 1988
1988 / СССР
5.6
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11
голосов
Рейтинг IMDb: 5.2
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Жанр:
драма
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О фильме
По повести Александра Пушкина «Пиковая дама».
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5.6
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность
1 час 27 минут
Год выпуска
1988
Премьера в мире
1 января 1989
Режиссер
Александр Орлов
В ролях
Александр Феклистов
Стефания Станюта
Вера Глаголева
Владимир Осипчук
Михаил Данилов
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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