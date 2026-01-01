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Нед Портиес
Нед Портиес Ned Porteous
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Нед Портиес

Ned Porteous

Дата рождения
7 июля 1994
Возраст
32 года
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Бакингемшир, Англия, Великобритания
Актерское амплуа
Драматический актёр, Фантастический герой, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Бриджертоны 8.0
Бриджертоны (2020)
Гранчестер 7.7
Гранчестер (2014)
Экстраординарная 7.4
Экстраординарная (2023)

Фильмография Нед Портиес

Экстраординарная 7.4
Экстраординарная
комедия, фантастика 2023, Великобритания
Доктор Кто 5.9
Доктор Кто
комедия, приключения, фантастика 2023, Великобритания
Бриджертоны 8
Бриджертоны
драма, мелодрама 2020, США
Астрал: Новое измерение 4
Астрал: Новое измерение Astral
ужасы, драма, фантастика 2018, Великобритания
Смотреть трейлер Рецензия
Гранчестер 7.7
Гранчестер
драма, криминал, детектив 2014, Великобритания
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