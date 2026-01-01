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Фильмография
Нед Портиес
Ned Porteous
Киноафиша
Персоны
Нед Портиес
Нед Портиес
Ned Porteous
Дата рождения
7 июля 1994
Возраст
32 года
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Бакингемшир, Англия, Великобритания
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Фантастический герой
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
8.0
Бриджертоны
(2020)
7.7
Гранчестер
(2014)
7.4
Экстраординарная
(2023)
Фильмография Нед Портиес
7.4
Экстраординарная
комедия, фантастика
2023, Великобритания
5.9
Доктор Кто
комедия, приключения, фантастика
2023, Великобритания
8
Бриджертоны
драма, мелодрама
2020, США
4
Астрал: Новое измерение
Astral
ужасы, драма, фантастика
2018, Великобритания
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Рецензия
7.7
Гранчестер
драма, криминал, детектив
2014, Великобритания
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