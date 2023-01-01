Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "1993" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Марина Брусникина
Марина Брусникина Marina Brusnikina
Киноафиша Персоны Марина Брусникина

Марина Брусникина

Marina Brusnikina

Дата рождения
9 февраля 1961
Возраст
62 года
Знак зодиака
Водолей

Популярные фильмы

Станиславский. Жажда жизни 6.9
Станиславский. Жажда жизни (2020)
Первая любовь 0.0
Первая любовь (2023)

Фильмография Марина Брусникина

Жанр
Год
Все 2 Фильмы 2 Актриса 2
Первая любовь
Первая любовь
драма 2023, Россия
Станиславский. Жажда жизни 6.9
Станиславский. Жажда жизни Stanislavsky. Lust for life
документальный 2020, Россия
Related video
Проблемы с ребенком: план по возвращению Прилучного разоблачили
Тайную любовницу Караченцова называют главной бездарностью кино: играет даже хуже Поргиной
Эту актрису считали бездарной и страшной: сейчас нет ни одного человека, который бы ее не знал
Отказался от роли, но озвучил: ахнете, чьим голосом в «Гардемаринах» говорит Жигунов
В такую и священник влюбится: Мэгги из «Поющих в терновнике» должна была сыграть другая актриса
Тест-викторина: сможете угадать мультфильм СССР по его главному уроку?
«Такой дурак»: Дубовицкая высказалась о неприязни к главной звезде «Кривого зеркала»
Самые независимые люди рождаются в этот месяц: им все по плечу
Грачевский в женском обличье: ахнете, увидев дочь создателя «Ералаша»
Уже больше 50 сыновей и дочерей: этого актера можно смело называть самым многодетным в стране
В отличие от присутствующих: Тарзан отличился на похоронах близкого друга
Новая любовь Челобанова превзошла Пугачеву: речь вот о чем
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше