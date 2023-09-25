Игорь Верник подозревается в преступлении в трейлере драмы «Первая любовь»

Дистрибьютор «НМГ Кинопрокат» представил трейлер российской романтической драмы «Первая любовь», повествующей о чувствах, вспыхнувших на фоне загадочного преступления. Главные роли в картине сыграли Игорь Верник, Марина Брусникина, Лиза Кугай и Александра Ребенок.

В центре сюжета — женщина Анна Сергеевна (Брусникина) и ее молоденькая коллега по работе Елена (Кугай). Героини отправляются отдыхать в загородный санаторий и невольно становятся свидетелями преступления. Они решают выяснить подробности и начинают собственное расследование, однако вскоре ощущают приближение большой беды, потому что манящая опасность в этом месте, как оказалось, буквально повсюду. Она окутывает местность и заражает всех, кто находится поблизости — в том числе главного подозреваемого в лице Георгия (Верник).

Режиссером картины выступила Светлана Проскурина («Удаленный доступ», «Воскресенье»), сценарий написала Екатерина Тирдатова («Море. Солнце. Склифосовский», «Крепость»). В остальной актерский состав вошли Алексей Вертков, Мария Леонова, Марина Клещева, Сергей Муравьев, Александра Бледная, Маргарита Шилова и Аполлинария Пронина.

Премьерный показ «Первой любви» прошел в рамках основного конкурса 45-го Московского международного кинофестиваля, а кинотеатральный релиз ленты намечен на 5 октября.