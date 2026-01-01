Menu
Marina Brusnikina
Marina Brusnikina
Marina Brusnikina
Date of Birth
9 February 1961
Age
65 years old
Zodiac sign
Aquarius
Actor type
Dramatic actress
Popular Films
6.8
Stanislavsky. Lust for life
(2020)
6.1
Pervaya lyubov
(2023)
5.1
Voskresenye
(2019)
6.1
Pervaya lyubov
Pervaya lyubov
Drama
2023, Russia
Watch trailer
6.8
Stanislavsky. Lust for life
Stanislavsky. Lust for life
Documentary
2020, Russia
5.1
Voskresenye
Voskresenye
Drama
2019, Russia
Watch trailer
