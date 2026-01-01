Menu
Marina Brusnikina

Date of Birth
9 February 1961
Age
65 years old
Zodiac sign
Aquarius
Actor type
Dramatic actress

Popular Films

Filmography

Genre
Year
Pervaya lyubov 6.1
Pervaya lyubov Pervaya lyubov
Drama 2023, Russia
Stanislavsky. Lust for life 6.8
Stanislavsky. Lust for life Stanislavsky. Lust for life
Documentary 2020, Russia
Voskresenye 5.1
Voskresenye Voskresenye
Drama 2019, Russia
