Спектакль Здесь дом стоял

Документальная постановка по воспоминаниям актеров старшего поколения РАМТа

Приглашаем вас на уникальный документальный спектакль, собранный из воспоминаний актеров старшего поколения РАМТа. Независимо от того, откуда начинается их рассказ — будь то Дальний Восток, Алма-Ата, Рига или Сибирь — он ведет зрителей в точку, расположенную по адресу Театральная площадь, дом 2.

Из личных воспоминаний о доме, быте и любимых вещах, когда-то окружавших героев спектакля, складывается история нашей страны. Каждая деталь добавляет штрих к общей картине огромного пространства и нашей общей судьбы. Маленькая сцена РАМТа превращается в многокомнатную квартиру, куда зритель приходит в гости к старожилам театра.

Слова Марины Брусникиной

Режиссер спектакля Марина Брусникина делится своими впечатлениями: «Идея спектакля принадлежит актеру Виктору Панченко, и я бесконечно благодарна ему за то, что он "втравил" меня в эту историю. Я познакомилась с замечательным поколением актеров, на которых много лет держится Молодежный театр, и чьи воспоминания бесценны! Это прекрасные люди, полные сил и творческой энергии.»

«Важно, что в нашем спектакле зрители могут увидеть их не в сценических образах, а "без грима", услышать и узнать этих людей, их судьбы и их время. В стихотворении Ивана Елагина "Здесь дом стоял" есть такие строки: "Здесь дом стоял. И тополь был. Ни дома, ни тополя, но вдруг над головой я ощутил присутствие объема, что комнатою звался угловой..." Это ощущение объема над головой, пространства, в котором все остается, стало для меня главной темой и смыслом спектакля», — добавляет Марина.

Музыкальные фрагменты и тексты

Спектакль насыщен разнообразными звуковыми фрагментами, которые создают особую атмосферу:

Фрагмент радиопередачи «С добрым утром!»

Песня из телефильма «Масштабные ребята»

Фрагмент радиоспектакля «Рудин»

Фрагмент песни «Домино»

Фрагмент аудиокниги «Путешествие по Москве с Петром Первым»

Фрагмент арии Ленского из оперы «Евгений Онегин»

Дуэт Марицы и Зупана из оперетты «Марица»

Фрагмент арии Мистера Икс из оперетты «Мистер Икс»

Фрагмент песни «Ландыши»

Фрагмент радиоспектакля «Вишневый сад»

Кроме того, в спектакле звучат тексты таких авторов, как Марсель Пруст, В. Бородин, Д. Пригов и И. Елагин.

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу театра и услышать истории, которые навсегда останутся в сердцах зрителей.