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Здесь дом стоял
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Спектакль Здесь дом стоял

Постановка
РАМТ 16+
Продолжительность 2 часа 15 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Документальная постановка по воспоминаниям актеров старшего поколения РАМТа

Приглашаем вас на уникальный документальный спектакль, собранный из воспоминаний актеров старшего поколения РАМТа. Независимо от того, откуда начинается их рассказ — будь то Дальний Восток, Алма-Ата, Рига или Сибирь — он ведет зрителей в точку, расположенную по адресу Театральная площадь, дом 2.

Из личных воспоминаний о доме, быте и любимых вещах, когда-то окружавших героев спектакля, складывается история нашей страны. Каждая деталь добавляет штрих к общей картине огромного пространства и нашей общей судьбы. Маленькая сцена РАМТа превращается в многокомнатную квартиру, куда зритель приходит в гости к старожилам театра.

Слова Марины Брусникиной

Режиссер спектакля Марина Брусникина делится своими впечатлениями: «Идея спектакля принадлежит актеру Виктору Панченко, и я бесконечно благодарна ему за то, что он "втравил" меня в эту историю. Я познакомилась с замечательным поколением актеров, на которых много лет держится Молодежный театр, и чьи воспоминания бесценны! Это прекрасные люди, полные сил и творческой энергии.»

«Важно, что в нашем спектакле зрители могут увидеть их не в сценических образах, а "без грима", услышать и узнать этих людей, их судьбы и их время. В стихотворении Ивана Елагина "Здесь дом стоял" есть такие строки: "Здесь дом стоял. И тополь был. Ни дома, ни тополя, но вдруг над головой я ощутил присутствие объема, что комнатою звался угловой..." Это ощущение объема над головой, пространства, в котором все остается, стало для меня главной темой и смыслом спектакля», — добавляет Марина.

Музыкальные фрагменты и тексты

Спектакль насыщен разнообразными звуковыми фрагментами, которые создают особую атмосферу:

  • Фрагмент радиопередачи «С добрым утром!»
  • Песня из телефильма «Масштабные ребята»
  • Фрагмент радиоспектакля «Рудин»
  • Фрагмент песни «Домино»
  • Фрагмент аудиокниги «Путешествие по Москве с Петром Первым»
  • Фрагмент арии Ленского из оперы «Евгений Онегин»
  • Дуэт Марицы и Зупана из оперетты «Марица»
  • Фрагмент арии Мистера Икс из оперетты «Мистер Икс»
  • Фрагмент песни «Ландыши»
  • Фрагмент радиоспектакля «Вишневый сад»

Кроме того, в спектакле звучат тексты таких авторов, как Марсель Пруст, В. Бородин, Д. Пригов и И. Елагин.

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу театра и услышать истории, которые навсегда останутся в сердцах зрителей.

Режиссер
Марина Брусникина
Марина Брусникина
В ролях
Алексей Блохин
Андрей Бажин
Андрей Бажин
Дарья Затеева
Владимир Василенко

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
1 октября
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
19:30 от 1000 ₽

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