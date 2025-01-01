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Наташина мечта
Билеты от 4000₽
Киноафиша Наташина мечта

Спектакль Наташина мечта

Мотивирующие монологи о трудной девичьей судьбе
Постановка
Практика 16+
Продолжительность 1 час 10 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 4000₽

О концерте/спектакле

Спектакль о проблемах взросления по пьесе Ярославы Пулинович

«Наташина мечта» — спектакль Мастерской Брусникина, основанный на пьесе екатеринбургского драматурга Ярославы Пулинович. Это глубокая история о взрослении, первой любви и о сложности понимания себя и окружающего мира.

Важные темы

В спектакле три героини по имени Наташа — подростки из разных социальных слоев — делятся своими переживаниями и проблемами взросления. Они задают важные вопросы: Как вырасти человеком? Как вырастить человека? Эти темы актуальны как для тинэйджеров, так и для их родителей.

Интерактивная форма

Режиссёр Марина Брусникина стирает границы между актрисами и публикой. Зал с хаотично расставленными стульями позволяет героям свободно перемещаться среди зрителей, напрямую обращаясь к ним с исповедальными монологами. Такая форма взаимодействия помогает избежать фальши и сохранить искренность, позволяя зрителям глубже проникнуться в эмоциональный мир персонажей.

 

Режиссер
Марина Брусникина
Марина Брусникина
В ролях
Марина Брусникина
Полина Повтарь
Полина Ежова
Дарья Ворохобко
Юлия Джулай

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 августа
Практика Москва, Б.Козихинский пер., 30
20:00 от 4000 ₽
8 сентября
Практика Москва, Б.Козихинский пер., 30
20:00 от 4000 ₽

Фотографии

Наташина мечта Наташина мечта Наташина мечта Наташина мечта Наташина мечта

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