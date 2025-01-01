Спектакль Наташина мечта

Спектакль о проблемах взросления по пьесе Ярославы Пулинович

«Наташина мечта» — спектакль Мастерской Брусникина, основанный на пьесе екатеринбургского драматурга Ярославы Пулинович. Это глубокая история о взрослении, первой любви и о сложности понимания себя и окружающего мира.

Важные темы

В спектакле три героини по имени Наташа — подростки из разных социальных слоев — делятся своими переживаниями и проблемами взросления. Они задают важные вопросы: Как вырасти человеком? Как вырастить человека? Эти темы актуальны как для тинэйджеров, так и для их родителей.

Интерактивная форма

Режиссёр Марина Брусникина стирает границы между актрисами и публикой. Зал с хаотично расставленными стульями позволяет героям свободно перемещаться среди зрителей, напрямую обращаясь к ним с исповедальными монологами. Такая форма взаимодействия помогает избежать фальши и сохранить искренность, позволяя зрителям глубже проникнуться в эмоциональный мир персонажей.