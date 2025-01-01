Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Сериалы Время Счастливых

Время Счастливых (2025 - …)

Vremya Schastlivyh 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Okko
Стрим-сервис Start

О чем сериал

Незадолго до развала СССР у Марины и Ивана Счастливых рождается тройня и начинается жизнь в отдельной — наконец-то своей! — квартире номер 13. Но наивные 80-е сменяются голодными 90-ми, и настроения в семье уже не назовешь радужными. Некогда самый молодой и перспективный кандидат наук в МГУ Иван вынужден стать репетитором и домохозяином, пока Марина зарабатывает на рынке. А потом приходит 2012 год, и энергия нового времени. Как начать новую жизнь, построить карьеру и самое главное — вновь влюбить в себя жену, чьи чувства затуманились бытовыми проблемами, недомолвками и старыми обидами? Боль от потери одного из детей все еще дает о себе знать, как и тайна смерти любовницы Ивана, Раисы, жившей по соседству. Смогут ли Счастливые снова стать счастливыми, а дочь Раисы — докопаться до правды, спустя 13 лет после смерти матери?
 

В ролях
В ролях
Тихон Жизневский
Тихон Жизневский
Евгений Харитонов
Евгений Харитонов
Ольга Лерман
Ольга Лерман
Виктория Заболотная
Виктория Заболотная
Анна Завтур
Анна Завтур
Сергей Новосад
Сергей Новосад
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Сезоны
Сезон 1
TBA, 8 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Новости о сериале
START и Okko начали съемки сериала «Время Счастливых»
START и Okko начали съемки сериала «Время Счастливых»
Кадры из сериал
Стильно, модно и... бессмысленно: 5 логических провалов «Матрицы», на которые никто не ответил с 1999 года
41 900 000 миллиона часов ушло в никуда? Почему зрители включают «Как бы беременна» от Netflix, а рейтинги — на дне?
Ляп, который долго не замечали: а вы видели таинственное появление плаща Миронова в фильме «Старики-разбойники»? (фото)
От Арису до Шляпника: ответьте на 5 вопросов, чтобы узнать кто вы из «Алисы в Пограничье» (тест)
От добрых мифических существ до злодеев: 5 дорам, в которых главные герои — кумихо
Эту экранизацию Богомолова с восторгом приняли на Западе: кино — тяжелейшее, но урвало «Золотого льва»
В культовой ленте Балабанова «Брат» целых три актера снялись бесплатно: не взял денег даже «Татарин», и вот почему
«Жизнь в мегаполисе накладывает отпечаток»: стыдный «туалетный» ляп с Кэрри Брэдшоу в «И просто так» разобрал косметолог
4 сезона наслаждения сюжетом и вкусной еды: у этого сериала с Джереми Алленом целых 93% «свежести», пропускать такое — грех
Все не решаетесь посмотреть «Акиру»? Рассказываем, о чем это аниме с рейтингом 8.0 — будет понятно, кому зайдет
Что такое «Гравити Фолз»? Не все знают, откуда взялось название, и как оно «спойлерит» сюжет мультфильма
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше