По сюжету только Игорь знает правду про инопланетных гостей. Но и Сергей Петрович чувствует, что в деревне творится неладное, поэтому начинает расследование. Ему никто не верит, ведь новенькие неожиданно быстро вписались в сельскую жизнь: Игорь встретил тех, кто поможет поднять деревню, отец Агафон — кого направить на истинный путь, учительница Ира нашла родственную душу в лице оптимиста Ромы , а продавщица Люба — богатыря в образе межпланетного защитника Бори. Пока Света, мама Бори и Ромы, ремонтирует корабль, вся семья живёт в человеческих оболочках. Но скрывать правду становится труднее из-за странных событий вокруг, включая бобров, заговоривших благодаря инопланетной субстанции, попавшей в реку.