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Киноафиша Сериалы Не в своей тарелке

Не в своей тарелке ( - …)

Ne v svoej tarelke 18+
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Телеканал СТС

О чем сериал

По сюжету только Игорь знает правду про инопланетных гостей. Но и Сергей Петрович чувствует, что в деревне творится неладное, поэтому начинает расследование. Ему никто не верит, ведь новенькие неожиданно быстро вписались в сельскую жизнь: Игорь встретил тех, кто поможет поднять деревню, отец Агафон — кого направить на истинный путь, учительница Ира нашла родственную душу в лице оптимиста Ромы , а продавщица Люба — богатыря в образе межпланетного защитника Бори. Пока Света, мама Бори и Ромы, ремонтирует корабль, вся семья живёт в человеческих оболочках. Но скрывать правду становится труднее из-за странных событий вокруг, включая бобров, заговоривших благодаря инопланетной субстанции, попавшей в реку.
 

В ролях
В ролях
Юрий Стоянов
Юрий Стоянов
Александр Самойленко
Александр Самойленко
Андрей Пынзару
Андрей Пынзару
Влад Прохоров
Влад Прохоров
Денис Прытков
Денис Прытков
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Сезон 1
TBA,
 
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