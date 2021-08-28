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Постер телешоу Новые танцы
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Киноафиша Сериалы Новые танцы

Новые танцы (2021 - …)

Новые танцы 16+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 1 час 30 минут
Телеканал ТНТ
Продолжительность телешоу 61 час 30 минут
О чем телешоу

Главное танцевальное шоу страны возвращается со вторым сезоном! Ещё больше интриг, накала страстей и запоминающихся баттлов. 120 участников вступают в битву за 7 миллионов рублей. Им предстоит определить лучшего в четырех категориях: соло, дуэты, команды и дети. Чтобы доказать право остаться в проекте, нужно выиграть очную дуэль у соперника. Из каждой категории лишь один участник дойдёт до финала. А тот, кто не проиграет ни одного баттла, станет победителем проекта.

Судить участников будет экспертное жюри в лице Мигеля и ещё двух человек, которые постоянно меняются. Места в судейском кресле займут как танцевальные гуру в лице Татьяны Денисовой, Егора Дружинина, Кати Решетниковой и Владимира Варнавы, так и приглашённые звёзды: Ида Галич, Евгения Медведева и многие другие.

В ролях
В ролях
Иван Дорн
Иван Дорн
Сергей Лазарев
Егор Дружинин
Егор Дружинин
Ольга Бузова
Ольга Бузова
Ляйсан Утяшева
Ляйсан Утяшева
Ида Галич
Ида Галич
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Новые танцы - Сезон 1 Сезон 1
2021, 23 эпизода
Новые танцы - Сезон 2 Сезон 2
2022, 18 эпизодов
Кадры из телешоу
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