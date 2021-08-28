Главное танцевальное шоу страны возвращается со вторым сезоном! Ещё больше интриг, накала страстей и запоминающихся баттлов. 120 участников вступают в битву за 7 миллионов рублей. Им предстоит определить лучшего в четырех категориях: соло, дуэты, команды и дети. Чтобы доказать право остаться в проекте, нужно выиграть очную дуэль у соперника. Из каждой категории лишь один участник дойдёт до финала. А тот, кто не проиграет ни одного баттла, станет победителем проекта.

Судить участников будет экспертное жюри в лице Мигеля и ещё двух человек, которые постоянно меняются. Места в судейском кресле займут как танцевальные гуру в лице Татьяны Денисовой, Егора Дружинина, Кати Решетниковой и Владимира Варнавы, так и приглашённые звёзды: Ида Галич, Евгения Медведева и многие другие.