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Постер телешоу Остров сокровищ. Знаки судьбы
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Киноафиша Сериалы Остров сокровищ. Знаки судьбы

Остров сокровищ. Знаки судьбы (2024 - …)

Ostrov sokrovishch. Znaki sudby 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 2 часа 0 минут
Телеканал СТС
Продолжительность телешоу 12 часов 0 минут

О чем телешоу

По правилам игры участники приплывают на необитаемый остров, чтобы заполучить его сокровища. Все герои делятся на три племени в соответствии со стихиями воды, воздуха и земли. Им предстоит не просто целый месяц выживать в необычных условиях, но и проходить испытания для получения ресурсов, иммунитета или других бонусов. Каждый выпуск герои собираются в амфитеатре, где решают, кто покинет игру. В финале окажутся всего четверо, и только один из них сможет забрать сокровища острова в 10 миллионов рублей.
 

Остров сокровищ. Знаки судьбы - трейлер первого сезона
Остров сокровищ. Знаки судьбы  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Дмитрий Масленников
Дмитрий Масленников
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Остров сокровищ. Знаки судьбы - Сезон 1 Сезон 1
2024, 6 эпизодов
 
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