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Василий Артемьев
Василий Артемьев
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Василий Артемьев

Дата рождения
24 июля 1987
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Зеленоград, СССР

Биография Василий Артемьев

Василий Григорьевич Артемьев – известная фигура в российском регби. Он играл на позиции крайнего трехчетвертного защитника или замыкающего за российскую команду ЦСКА. Благодаря своим профессиональным навыкам и таланту, он завоевал звание лучшего регбиста России в 2015 и 2018 годах.

Василий также проявил себя как интересный медийный персонаж. Его публичные интервью перед и после матчей привлекли широкое внимание. Он проявил блестящее знание как английского, так и русского языков, что вызвало восхищение у поклонников регби.

После того, как российская сборная не прошла в следующий этап Чемпионата мира 2019 года, Василий был приглашен в качестве гостя в популярную программу "Вечерний Ургант", где рассказал о своем опыте и достижениях в регби.

С июля 2020 года Василий стал ведущим передачи "Все на регби" на телеканале "Матч ТВ". Он поделился своими знаниями и страстью к регби с аудиторией, стараясь привлечь больше людей к этому увлекательному спорту. Вместе с Кириллом Кошариным он также является ведущим видеоподкаста "Взгляд с рака", который выходит на YouTube-канале Федерации Регби России. Это дает людям возможность более глубоко погрузиться в мир регби и узнать новые аспекты этого спорта.

В 2021 году Василий получил новое вызов – он стал ведущим третьего сезона спортивного телешоу "Русский ниндзя" на канале СТС. Это российская адаптация известной всемирной франшизы Ninja Warrior. В этой роли он продолжает вдохновлять и впечатлять зрителей своей физической силой и непревзойденными спортивными навыками. Теперь его популярность и успех распространяются не только на регби, но и на другие виды спорта и зрелищных телешоу.

Популярные фильмы

Русский ниндзя 0.0
Русский ниндзя (2021)
Суперниндзя 0.0
Суперниндзя (2023)

Фильмография Василий Артемьев

Жанр
Год
Все 2 Сериалы 2 Актер 2
Суперниндзя
Суперниндзя
телешоу 2023, Россия
Русский ниндзя
Русский ниндзя
телешоу 2021, Россия
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