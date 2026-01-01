Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Эрин Доэрти
Erin Doherty
Киноафиша
Персоны
Эрин Доэрти
Эрин Доэрти
Erin Doherty
Дата рождения
16 июля 1992
Возраст
34 года
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Кроли, Великобритания
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
8.6
Корона
(2016)
7.9
Переходный возраст
(2025)
7.7
Отверженные
(2018)
Фильмография Эрин Доэрти
7.3
Тысяча ударов
драма, исторический
2025, Великобритания
7.9
Переходный возраст
драма, криминал, мини-сериал
2025, Великобритания
6.5
Игра королевы
Firebrand
драма, исторический, триллер
2023, Великобритания
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.5
Хлоя
триллер, мини-сериал
2022, Великобритания
7.7
Отверженные
драма, мелодрама, исторический, мини-сериал
2018, Великобритания
8.6
Корона
драма, исторический
2016, США
Париж Парамаунт
Paris Paramount
комедия
, США
Вера
Faith
драма, фэнтези
, Великобритания
Показать еще
Новости о Эрин Доэрти
Стали известны победители премии «Эмми-2025»
Алисия Викандер противостоит королю Джуду Лоу в трейлере триллера «Игра королевы»
Российским детям с 1 сентября запретят телефоны в школе из-за ситуации в стране: исключение только одно
Макароны любят не сыр и не кетчуп, а эту специю: обычный ужин превращается в пасту из ресторана
«После 60 гоните друзей в шею»: запомните жесткий совет Бехтеревой и продлите свою молодость
Купер осваивает новые точки на карте Европы: 6 сезон «Эмили в Париже» станет последним — Netflix уже объявил дату премьеры
«Так, с такими я не танцую!»: закончите 5 цитат из «Девчат» и не опозорьтесь перед Тосей (тест)
«Все скандинавы обзавидуются»: нашла мрачный детектив 2026 года на 6 серий — посмотрела взахлеб за один вечер и хочу еще
Российский фильм гуляет по миру: сначала обошёл «Мстителей», а теперь его адаптации сняли уже в 4-х странах — следующей станет Египет
«Завет» скатился до 6,4, но Скотт снимет ещё один приквел «Чужого»: «Это будет как бомба»
Первый русский фильм, собравший больше миллиарда: «позорная копия» советской классики (каждый второй зритель был в ужасе)
Лучшее лекарство от хандры: 6 трагикомедий братьев Макдона — получили высокие оценки и признание зрителей
В NASA считают, что «Интерстеллар» бледная тень этого старого Sci-Fi: стоил втрое дешевле, но реалистичнее во всем
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить