Британский многосерийный триллер «Хлоя» исследует такие острые темы, как одержимость и проблемы психического расстройства. В центре событий оказываются две девочки-подростка. Бекки кажется, что у Хлои идеальная жизнь. Спустя несколько лет после того, как подруга оставила ее, Бекки все еще одержимо следит за жизнью Хлои через свои социальные сети. Когда Хлоя неожиданно умирает, Бекки решает выяснить, как и почему это случилось. Она меняет личность и погружается в жизнь ближайшего окружения своей бывшей подруги.