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Постер к сериалу Хлоя
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Киноафиша Сериалы Хлоя
Хлоя (2022 - …) Chloe
Год выпуска 2022
Страна Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 58 минут
Стрим-сервис BBC iPlayer
Продолжительность 5 часов 48 минут
О чем сериал

Британский многосерийный триллер «Хлоя» исследует такие острые темы, как одержимость и проблемы психического расстройства. В центре событий оказываются две девочки-подростка. Бекки кажется, что у Хлои идеальная жизнь. Спустя несколько лет после того, как подруга оставила ее, Бекки все еще одержимо следит за жизнью Хлои через свои социальные сети. Когда Хлоя неожиданно умирает, Бекки решает выяснить, как и почему это случилось. Она меняет личность и погружается в жизнь ближайшего окружения своей бывшей подруги.

Хлоя - трейлер
Хлоя
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Пиппа Беннетт-Уорнер
Пиппа Беннетт-Уорнер
Билли Хоул
Билли Хоул
Estella Daniels
Брэндон Майкл Холл
Брэндон Майкл Холл
Лиза Пэлфри
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Хлоя - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 6 эпизодов
 
Кадры из сериала
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