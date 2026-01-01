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Мэттью Нозка
Matthew Noszka
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Мэттью Нозка
Мэттью Нозка
Matthew Noszka
Дата рождения
27 октября 1992
Возраст
33 года
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Питтсбург, США
Рост
189 см
Актерское амплуа
Романтический герой
,
Герой боевиков
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.1
Парни с тату. Прямо в сердце
(2024)
5.9
Идеальная зависимость
(2023)
5.7
Пусть идёт снег
(2019)
Фильмография Мэттью Нозка
4.5
Все честно
драма
2025, США
6.1
Парни с тату. Прямо в сердце
Marked Men
мелодрама
2024, США
Смотреть трейлер
5.9
Идеальная зависимость
Perfect Addiction
боевик, драма, мелодрама
2023, Германия / Швейцария / США
Смотреть трейлер
Zaya
боевик, триллер
2022,
5.7
Пусть идёт снег
Let It Snow
мелодрама, комедия
2019, США
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Новости о Мэттью Нозка
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