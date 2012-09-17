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Рейтинги
мало голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
Оцените
2 постера
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Сериалы
Революция
Революция (2012 - 2014)
Revolution
18+
боевик
приключения
фантастика
Год выпуска
2012
Всего сезонов
2 сезона
Эпизод длится
60 минут
Продолжительность сериала
42 часа 0 минут
В ролях
В ролях
Билли Бёрк
Элизабет Митчелл
Джанкарло Эспозито
Стивен Коллинз
Даниэлла Алонсо
Зак Орт
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
1
голос
6.6
IMDb
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Сезоны
Сезон 1 / Season 1
2012,
20 эпизодов
Сезон 2 / Season 2
2013,
22 эпизода
Отзывы о сериале
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