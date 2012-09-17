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Постер сериала Революция
Постер сериала Революция
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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2 постера
Киноафиша Сериалы Революция

Революция (2012 - 2014)

Revolution 18+
Год выпуска 2012
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 60 минут
Продолжительность сериала 42 часа 0 минут
В ролях
В ролях
Билли Бёрк
Билли Бёрк
Элизабет Митчелл
Элизабет Митчелл
Джанкарло Эспозито
Джанкарло Эспозито
Стивен Коллинз
Даниэлла Алонсо
Даниэлла Алонсо
Зак Орт
Зак Орт
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
6.6 IMDb
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Сезоны
Революция - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2012, 20 эпизодов
 
Революция - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2013, 22 эпизода
 
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