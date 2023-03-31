Финальный сезон «Майянцев» получил дату премьеры и стильный тизер

Телеканал FX представил тизер и объявил дату премьеры финального пятого сезона драматического триллера «Майянцы», являющегося спин-оффом сериала «Сыны анархии». Премьера первых двух серий заключительного сезона состоится на FX 24 мая. Последующие эпизоды будут выходить еженедельно. В целом сезон будет состоять из 10 серий.

Главные роли в пятом сезоне шоу исполнили Дж. Д. Пардо («Список смертников»), Клэйтон Карденас («Снегопад»), Эдвард Джеймс Олмос («Путь домой»), ДжейАр Борн («Стрела») и Дэниэл Пино («Дорогой Эван Хансен»).

Сериал повествует о президенте мотоклуба «Майянцы» Иезекиле Рейесе (Пардо), разъезжающем по просторам у границы Калифорнии и Мексики. Некогда Рейес был лишь простым мальчиком на побегушках, мечтающим о лучшей жизни, а ныне он опекает своего брата Эйнджела (Карденас) и руководит мотоклубом Santo Padre. Кроме того, он возглавил войну против «Сынов анархии». Из-за необходимости защищать калифорнийские территории члены клуба начинают гибнуть один за другим. Это приводит к конфликту между Иезекилем и Эйнджелом, поскольку первых хочет целиком посвятить себя клубу, а второй — семье. Фелипе (Олмос) пытается разрешить их противоречия.

Сериал был создан Куртом Саттером («Левша») и Элджином Джеймсом («Нарушители»). Производством занимаются компании 20th Television и FX Productions.