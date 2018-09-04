«Майянцы» — многосерийное криминальное шоу, которое является ответвлением культового сериала «Сыны анархии». Действие разворачивается через два года после событий финала приквела. Главный герой — байкер Иезекииль Рейерс, претендующий на место в тусовке известного мотоклуба «Майянцы». Этот закрытый клуб, расположенный на границе Мексики и США, принимает в свои ряды далеко не каждого. Впрочем, героя не останавливают такие условия. Его не напрягают даже члены местного наркокартеля, которые явно не рады появлению чужестранца. Сможет ли Иезекииль заслужить их расположение?