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Постер к сериалу Майянцы
Постер к сериалу Майянцы
Постер к сериалу Майянцы
Смотреть за 1 рубль
Постер к сериалу Майянцы
Постер к сериалу Майянцы
Постер к сериалу Майянцы
Постер к сериалу Майянцы
Постер к сериалу Майянцы
Постер к сериалу Майянцы
Постер к сериалу Майянцы
Постер к сериалу Майянцы
Постер к сериалу Майянцы
Рейтинги
7.5 Рейтинг IMDb: 7.5
Оцените
12 постеров
Смотреть за 1 рубль
Рейтинги
7.5 Рейтинг IMDb: 7.5
Оцените
Киноафиша Сериалы Майянцы
Майянцы (2018 - …) Mayans M.C. 16+
Год выпуска 2018
Страна США
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 45 минут
Телеканал FX
Продолжительность 30 часов 0 минут
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О чем сериал

«Майянцы» — многосерийное криминальное шоу, которое является ответвлением культового сериала «Сыны анархии». Действие разворачивается через два года после событий финала приквела. Главный герой — байкер Иезекииль Рейерс, претендующий на место в тусовке известного мотоклуба «Майянцы». Этот закрытый клуб, расположенный на границе Мексики и США, принимает в свои ряды далеко не каждого. Впрочем, героя не останавливают такие условия. Его не напрягают даже члены местного наркокартеля, которые явно не рады появлению чужестранца. Сможет ли Иезекииль заслужить их расположение?

Майянцы - тизер четвертого сезона
Майянцы
тизер четвертого сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Эльгин Натан Джеймс
Kurt Sutter
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Сара Болджер
Сара Болджер Emily
Эмилио Ривера Marcus Alvarez
Майкл Ирби Obispo "Bishop" Losa
Рэй МакКиннон
Рэй МакКиннон Lincoln 'Linc' Potter
Эдвард Джеймс Олмос
Эдвард Джеймс Олмос Felipe Reyes
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Майянцы - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 10 эпизодов
 
Майянцы - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2019, 10 эпизодов
 
Майянцы - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2021, 10 эпизодов
 
Майянцы - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2022, 10 эпизодов
 
Новости о сериале
Канал FX объявил дату релиза четвертого сезона «Майянцев»
Канал FX объявил дату релиза четвертого сезона «Майянцев»
7 отличных сериалов, которые возвращаются в марте с новыми сезонами
7 отличных сериалов, которые возвращаются в марте с новыми сезонами
Кадры из сериала
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