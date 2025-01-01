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Дядюшкин сон
Билеты от 1000₽
Киноафиша Дядюшкин сон

Спектакль Дядюшкин сон

Постановка
Театр Гоголя 12+
Продолжительность 2 часа 50 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

«Дядюшкин сон» — повесть о борьбе за судьбы

В центре сюжета — предприимчивая Марья Александровна Москалева, стремящаяся выдать свою двадцатитрехлетнюю дочь Зину замуж за состоятельного, но чудаковатого князя К. Живя в уездном городе Мордасове, она использует все доступные методы, чтобы заключить брак между ними, не задумываясь о цене, которую ей придется заплатить за достижение этой цели. Эта история о том, как женщина пытается контролировать жизни окружающих ради своей цели, сталкиваясь с последствиями своих решений.

Режиссерская интерпретация

Режиссер Александр Марин, адаптируя произведение Достоевского для сцены, отмечает, что «Дядюшкин сон» — это повесть, сосредоточенная на женском мире, что для Достоевского не так часто встречается. Главное внимание уделено взаимоотношениям между главной героиней Марией Александровной и ее дочерью Зиной, а также женскому обществу, в котором они находятся.

По словам Марина, эта повесть удивительно актуальна и для нашего времени. В произведении поднимаются вопросы, которые соотносятся с современностью: изменения в идеалах, влияние окружающей среды, внутренние убеждения и, конечно, бессмысленная трата времени на пустяки. Важным моментом является то, как Зина, пытаясь помочь своему возлюбленному, идет на низкий поступок, несмотря на осознание того, что все это закончится неудачей.

Основная тема спектакля — это потери и разочарования, вызванные стремлением контролировать свою жизнь и жизни других людей, а также конфликт между личными амбициями и реальностью, которую невозможно изменить.

Режиссер
Александр Марин
В ролях
Александр Семчев
Александр Семчев
Мария Макурина
Александр Хохлов
Александр Хохлов
Алёна Яковлева
Алёна Яковлева
Варвара Комарова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 сентября
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
19:00 от 1000 ₽
25 сентября
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
19:00 от 1000 ₽
31 октября
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

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