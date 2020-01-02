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Пиковая дама
Билеты от 1000₽
Киноафиша Пиковая дама

Спектакль Пиковая дама

12+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Пиковая дама»: тайна карт и выбор героев

Спектакль «Пиковая дама», который завоевал три награды на Фестивале «Амурская осень-2022», включая «Лучший спектакль», «Лучшую женскую роль» (Алёна Яковлева) и приз за режиссуру (Олег Ильин), снова на сцене. Это классическая интерпретация известной истории, но с необычным подходом к знаменитому сюжету.

Загадка происхождения карт

Режиссёр спектакля приоткрывает завесу над тайной происхождения трёх карт, которые становятся ключевыми в судьбе главного героя. В спектакле появляются не только привычные для зрителей образы, но и новые детали: каков был граф, которого знал Пушкин? Оказывается, именно князь Голицын вдохновил писателя на создание этого произведения, рассказав о том, как однажды выиграл, следуя совету своей бабушки Н. Голицыной. А сама бабушка, в свою очередь, получила подсказку от таинственного Сен-Жермена.

Темы выбора и любви

Спектакль мастерски переплетает черты романтизма, мистики и реализма. Главный герой, Герман, отчаянно стремится к богатству, но готов ли он заплатить высокую цену за свою жажду? Режиссёр задаёт важный вопрос: что важнее — выигрыш или любовь? Какой выбор сделают герои, и что в конечном итоге выберет зритель?

«Пиковая дама» — это не просто история о азартных играх, это глубокая драма о человеческих ценностях и выборе, который мы делаем в жизни. Не упустите возможность увидеть этот спектакль и погрузиться в мир театра, где каждый выбор имеет свою цену.

Режиссер
Олег Ильин
В ролях
Иван Стебунов
Иван Стебунов
Наталья Скоморохова
Наталья Скоморохова
Андрей Фролов
Андрей Фролов
Алёна Яковлева
Алёна Яковлева

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 сентября
Гоголь-центр Москва, Казакова, 8а
19:00 от 1000 ₽
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
19:00 от 1000 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 10 декабря
ДК ГАЗ Нижний Новгород, Героя Советского Союза Смирнова, 12
19:00 от 1800 ₽

Фотографии

Пиковая дама Пиковая дама Пиковая дама Пиковая дама Пиковая дама Пиковая дама Пиковая дама Пиковая дама Пиковая дама Пиковая дама

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