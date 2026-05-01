Двое на скамейке
Киноафиша Двое на скамейке

Спектакль Двое на скамейке

Продолжительность 80 минут
Возраст 16+
О спектакле

Спектакль по пьесе Александра Гельмана в Театре Комедии

В Театре Комедии (сцена на ВДНХ) зрители смогут насладиться спектаклем по пьесе Александра Гельмана. История разворачивается вокруг случайной встречи двух незнакомцев на скамейке в городском парке. Она ждет любви, а он ищет связи на один вечер.

Разговор, который начинается с пустых фраз, перерастает в острый спор, а затем приводит к неожиданному сближению. Главные герои, поначалу полные взаимных упреков и недовольства, в конечном итоге открывают друг другу свои сердца, как ни с кем и никогда прежде.

Пьеса Гельмана, известная и любимая многими зрителями, вновь предстает перед публикой на сцене театра. Этот спектакль станет отличным выбором для тех, кто ценит драматические ситуации и черный юмор.

Билеты на спектакль можно приобрести без паспорта!

В главных ролях

  • Александр Самойленко
  • Алёна Яковлева
Алёна Яковлева

Май
Июнь
Июль
28 мая четверг
19:30
Театр комедии. Сцена на ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
от 1000 ₽
7 июня воскресенье
19:00
Театр комедии. Сцена на ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
от 1200 ₽
28 июня воскресенье
19:00
Театр комедии. Сцена на ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
от 1000 ₽
20 июля понедельник
19:00
Театральный центр «На Страстном» Москва, Страстной б-р, 8а
от 1000 ₽

