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Постер к сериалу Ординатор
Постер к сериалу Ординатор
Постер к сериалу Ординатор
Постер к сериалу Ординатор
Постер к сериалу Ординатор
Постер к сериалу Ординатор
Постер к сериалу Ординатор
Постер к сериалу Ординатор
Постер к сериалу Ординатор
Рейтинги
7.4 Рейтинг IMDb: 7.8
Оцените
9 постеров
Рейтинги
7.4 Рейтинг IMDb: 7.8
Оцените
Киноафиша Сериалы Ординатор
Ординатор (2018 - …) The Resident 16+
Год выпуска 2018
Страна США
Всего сезонов 6 сезонов
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Fox
Продолжительность 95 часов 0 минут
О чем сериал

«Ординатор» — многосерийное американское шоу, снятое в жанре медицинской драмы. В центре сюжета молодой врач-ординатор по имени Девон Правеш. Главный герой отличается от большинства своих коллег крайне идеалистическими взглядами на жизнь и ответственным отношением к своей профессии. Правеш трудится под непосредственным руководством заведующего отделением хирургии Рэндольфа Белла. По ходу развития сюжета начинающий врач понимает, что в его работе порой встречаются нюансы, на которые нельзя просто так закрыть глаза. Кроме того, Правеш меняет свое мировоззрение под давлением ряда обстоятельств.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Эми Холден Джонс
Roshan Sethi
Hayley Schore
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Брюс Гринвуд
Брюс Гринвуд Dr. Randolph Bell
Эмили ВанКэмп
Эмили ВанКэмп Nicolette Nevin
Моррис Честнат
Моррис Честнат Dr. Barrett Cain
Гленн Моршауэр
Гленн Моршауэр Marshall Winthrop
Мелина Канакаредес Dr. Lane Hunter
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 6-го сезона сериала «Ординатор»
TBA
Сезон 6 Серия 1
20 сентября 2022
График выхода новых серий
Сезоны
Ординатор - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 14 эпизодов
 
Ординатор - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2018, 23 эпизода
 
Ординатор - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2019, 20 эпизодов
 
Ординатор - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2021, 14 эпизодов
 
Ординатор - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2021, 23 эпизода
 
Ординатор - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2022, 1 эпизод
 
Новости о сериале
Эмили ВанКэмп прокомментировала свой уход из сериала «Резидент»
Эмили ВанКэмп прокомментировала свой уход из сериала «Резидент»
Кадры из сериала
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