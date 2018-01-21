«Ординатор» — многосерийное американское шоу, снятое в жанре медицинской драмы. В центре сюжета молодой врач-ординатор по имени Девон Правеш. Главный герой отличается от большинства своих коллег крайне идеалистическими взглядами на жизнь и ответственным отношением к своей профессии. Правеш трудится под непосредственным руководством заведующего отделением хирургии Рэндольфа Белла. По ходу развития сюжета начинающий врач понимает, что в его работе порой встречаются нюансы, на которые нельзя просто так закрыть глаза. Кроме того, Правеш меняет свое мировоззрение под давлением ряда обстоятельств.