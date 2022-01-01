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Александр Константинов

Александр Константинов
Александр Константинов
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Дата рождения
15 августа 1980
Возраст
41 год
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Джанкой, СССР (Украина)
Рост
182 см
Биография Александра Константинова

Актер появился на свет 15 августа 1980 года в солнечном крымском городе Джанкое. Его отец был начальником военторга, а мама работала в детском саду. У Александра есть брат и сестра. По примеру отца Александр решил стать военным, но пришел на вступительный экзамен слегка подшофе, что стало причиной недопуска. 

Юноша выучился на товароведа, затем отслужил в армии, после которой устроился на работу охранником. Стал заниматься спортом, ходил в тренажерный зал, позднее стал телохранителем у криминального авторитета. К тому времени его семья перебралась в Россию.

Еще в школе у Александра появлялись мысли о сцене, но он считал, что в эту профессию так просто, без связей, не сможет попасть. Узнав, что телеканал ТНТ начал кастинг на шоу «Голод», он поспорил с братом, опять же утверждавшим, что простых людей туда не берут, и отправился в Москву попытать свои силы на телевидении. В итоге стал победителем шоу, по правилам которого финалист пожизненно ежемесячно получает тысячу долларов. Эти средства дали Александру возможность поступить в Щукинское училище.

Личная жизнь: жена, дети и родители

Александр Константинов и Карина Сабирзянова

Актер всегда говорил, что раньше 35 жениться не собирается. Однако судьба распорядилась иначе. На шоу «Голод» он познакомился с еще одной участницей Кариной Сабирзяновой и сразу влюбился. Но у девушки уже был бойфренд, который приехал в Берлин, где проходили съемки, и сделал ей предложение. Карина покинула шоу и через три недели вышла замуж. По словам Александра, сказать, что он был очень расстроен, – значит ничего не сказать, но воспрепятствовать решению девушки не мог и не хотел.

Жизнь Карины с мужем не сложилась – она развелась, вернулась в Москву и связала свою судьбу с Александром. Через десять лет брака у супругов родились близнецы, девочка и мальчик, а еще через некоторое время на свет появилась младшая дочь.

Родители артиста вернулись в Крым, в Севастополь. Брат – известный шеф-повар, который чаще бывает за границей, чем на родине. А сестра со своей семьей живет в Екатеринбурге.

Фильмы и сериалы с Александром Константиновым в главной роли

«Одна ночь любви» (сериал, 2008)

«Голубка» (сериал, 2010)

«Невеста моего жениха» (2013)

«Пока живу, люблю» (мини-сериал, 2013)

«Деревенщина» (мини-сериал, 2014)

«Академия» (сериал, 2015)

«Счастье из осколков» (2017)

«Несладкая месть» (2018)

«Пока бьётся сердце» (2018)

«Верни мою жизнь» (мини-сериал, 2018)

«Кровная месть» (мини-сериал, 2019)

«Судья» (сериал, 2019)

«По разным берегам» (сериал, 2019)

Всего на счету актера более 60 ролей. Одно время он также работал в театре имени Вахтангова, но карьера на театральных подмостках не сложилась, и актер покинул труппу.  

Инстаграм Александра Константинова

У актера почти 60 тысяч подписчиков, которых он регулярно радует как фотографиями со съемочной площадки, так и личными фото/видео с супругой и детьми. По его профилю видно, с какой нежностью и любовью Александр относится к своей семье и как много внимания старается им уделять.

Александр не упускает возможности похвалить супругу, рассказывает, что она – татарка по национальности – прекрасно готовит блюда восточной кухни, особенно актер любит ее чак-чак. А теща Александра потрясающе готовит кыстыбый.

Актер практикует медитацию, старается контролировать свою потребность в бытовых благах и удовольствиях, считая, что человеку по сути, для счастья много не нужно.

Интересные факты о Александре Константинове
  • После восьмого класса будущий актер решил пойти по стопам отца и стать военным. Но перед вступительными экзаменами он изрядно выпил и провалил испытание, что, впрочем, не слишком расстроило Константинова;
  • Константинов служил в спецназе, и это очень отразилось на его характере. Он закалился в условиях жесткой дисциплины и тяжелого физического труда каждый день;
  • Александр признавался, что супруга Карина часто ревновала его к профессии, которая предполагает множество любовных сцен. Однако актеру удалось объяснить жене, что это всего лишь работа, и постепенно девушка стала гораздо спокойнее воспринимать экранных «любовниц» супруга.
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