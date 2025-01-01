Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Aleksandr Konstantinov
Kinoafisha
Persons
Aleksandr Konstantinov
Aleksandr Konstantinov
Date of Birth
15 August 1980
Age
45 years old
Zodiac sign
Leo
Popular Films
0.0
Silna zhіnka
(2019)
0.0
Yakscho ti mene probachish
(2019)
0.0
Grom sredi yasnogo neba
(2021)
Filmography
Genre
All
Action
Comedy
Crime
Detective
Drama
Mystery
Romantic
Thriller
Year
All
2025
2023
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2014
2011
All
32
Films
1
TV Shows
31
Actor
32
Odnazhdy v Zalese
Detective
2025, Russia
Polet pticy
Romantic
2025, Russia
Novaya zemlya
Detective
2025, Russia
Lyubit bez pamyati
Detective
2025, Russia
Zhestokiy mir muzhchin
Romantic
2023, Russia
Lyubov preodoleet vse
Romantic
2023, Russia
Komitet
Drama
2023, Russia
Devushka iz proshlogo
Romantic
2023, Russia
Tihaya gavan
Drama, Romantic, Detective
2023, Russia
Grom sredi yasnogo neba
Drama, Romantic
2021, Ukraine
Vse, chto zahochesh
Romantic
2021, Ukraine
Treugolnik sudby
Romantic
2021, Ukraine
Uroki zhizni i vozhdeniya
Romantic
2021, Ukraine
Naperekor sudbe
Romantic
2021, Ukraine
Nezabytaya
Romantic
2020, Russia
Silna zhіnka
Romantic
2019, Ukraine
Yakscho ti mene probachish
Romantic
2019, Ukraine
Po raznym beregam
Romantic, Drama
2019, Ukraine
Strong Weak Woman
Romantic
2019, Russia
IP Pirogova
Drama, Comedy
2019, Russia
Melnik
Crime, Detective
2018, Russia
Gde-to na krayu sveta
Romantic, Mystery
2017, Russia
Ischeznuvshaya
Crime, Detective
2017, Russia
Skolko stoit schaste
Drama, Romantic
2017, Russia
Show more
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree