Aleksandr Konstantinov
Aleksandr Konstantinov
Aleksandr Konstantinov

Aleksandr Konstantinov

Date of Birth
15 August 1980
Age
45 years old
Zodiac sign
Leo

Popular Films

Silna zhіnka 0.0
Silna zhіnka (2019)
Yakscho ti mene probachish 0.0
Yakscho ti mene probachish (2019)
Grom sredi yasnogo neba 0.0
Grom sredi yasnogo neba (2021)

Filmography

Genre
Year
All 32 Films 1 TV Shows 31 Actor 32
Odnazhdy v Zalese
Odnazhdy v Zalese
Detective 2025, Russia
Polet pticy
Polet pticy
Romantic 2025, Russia
Novaya zemlya
Detective 2025, Russia
Lyubit bez pamyati
Detective 2025, Russia
Zhestokiy mir muzhchin
Zhestokiy mir muzhchin
Romantic 2023, Russia
Lyubov preodoleet vse
Lyubov preodoleet vse
Romantic 2023, Russia
Komitet
Komitet
Drama 2023, Russia
Devushka iz proshlogo
Devushka iz proshlogo
Romantic 2023, Russia
Tihaya gavan
Tihaya gavan
Drama, Romantic, Detective 2023, Russia
Grom sredi yasnogo neba
Grom sredi yasnogo neba
Drama, Romantic 2021, Ukraine
Vse, chto zahochesh
Vse, chto zahochesh
Romantic 2021, Ukraine
Treugolnik sudby
Treugolnik sudby
Romantic 2021, Ukraine
Uroki zhizni i vozhdeniya
Uroki zhizni i vozhdeniya
Romantic 2021, Ukraine
Naperekor sudbe
Naperekor sudbe
Romantic 2021, Ukraine
Nezabytaya
Nezabytaya
Romantic 2020, Russia
Silna zhіnka
Silna zhіnka
Romantic 2019, Ukraine
Yakscho ti mene probachish
Yakscho ti mene probachish
Romantic 2019, Ukraine
Po raznym beregam
Po raznym beregam
Romantic, Drama 2019, Ukraine
Strong Weak Woman
Strong Weak Woman
Romantic 2019, Russia
IP Pirogova
IP Pirogova
Drama, Comedy 2019, Russia
Melnik
Melnik
Crime, Detective 2018, Russia
Gde-to na krayu sveta
Gde-to na krayu sveta
Romantic, Mystery 2017, Russia
Ischeznuvshaya
Ischeznuvshaya
Crime, Detective 2017, Russia
Skolko stoit schaste
Skolko stoit schaste
Drama, Romantic 2017, Russia
