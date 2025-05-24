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Киноафиша Сериалы Полет птицы

Полет птицы (2025 - 2025)

Polet pticy 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Анна Птицына и ее муж Юрий женаты  уже много лет. Их крепкий брак омрачает только отсутствие детей. Анна уговаривает мужа на очередную попытку ЭКО, но в назначенный день он не появляется. Анна понимает, что муж пропал. Она обращается в полицию, привлекает к поискам волонтеров, но безрезультатно. Новый знакомый Анны, ортопед Иван, предлагает ей расспросить друзей. Если Юрий не погиб и не находится в одной из больниц в беспамятстве, быть может, у него была тайная жизнь, о которой Анна не подозревала?..

В ролях
В ролях
Ольга Михайлова
Ольга Михайлова
Дмитрий Мазуров
Дмитрий Мазуров
Артем Крестников
Татьяна Косач-Брындина
Александр Константинов
Александр Константинов
Наташа Васильева
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Полет птицы - Сезон 1 Сезон 1
2025, 4 эпизода
 
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