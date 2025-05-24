Анна Птицына и ее муж Юрий женаты уже много лет. Их крепкий брак омрачает только отсутствие детей. Анна уговаривает мужа на очередную попытку ЭКО, но в назначенный день он не появляется. Анна понимает, что муж пропал. Она обращается в полицию, привлекает к поискам волонтеров, но безрезультатно. Новый знакомый Анны, ортопед Иван, предлагает ей расспросить друзей. Если Юрий не погиб и не находится в одной из больниц в беспамятстве, быть может, у него была тайная жизнь, о которой Анна не подозревала?..