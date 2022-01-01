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Киноафиша Сериалы Любовь преодолеет все
Любовь преодолеет все (2022 - …) Любовь преодолеет все
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Телеканал Россия 1
О чем сериал

В центре событий оказывается мать-одиночка по имени Татьяна. Ее сын Александр вырос и столкнулся с трудностями. Юношу избивают, шантажируют, после чего забирают на армейскую службу. В это время за Сашиной возлюбленной устроил настоящую охоту сын местного авторитетного бандита. Сама же Татьяна, которая давно забыла, что такое внимание со стороны мужчин, встает перед непростым выбором. В ее жизни внезапно появляются сразу два ухажера. Правда, никто из них не знает, какую тайну скрывает Таня много лет.

В ролях Персонажи
В ролях
В ролях
Александр Бухаров
Александр Бухаров
Олег Алмазов
Олег Алмазов
Елена Аросьева
Иван Шибанов
Александр Константинов
Александр Константинов
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1 / Season 1
TBA,
 
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