В центре событий оказывается мать-одиночка по имени Татьяна. Ее сын Александр вырос и столкнулся с трудностями. Юношу избивают, шантажируют, после чего забирают на армейскую службу. В это время за Сашиной возлюбленной устроил настоящую охоту сын местного авторитетного бандита. Сама же Татьяна, которая давно забыла, что такое внимание со стороны мужчин, встает перед непростым выбором. В ее жизни внезапно появляются сразу два ухажера. Правда, никто из них не знает, какую тайну скрывает Таня много лет.