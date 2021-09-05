События анимационного сериала «Подросток Эвтаназия» разворачиваются в современной Флориде, где проживает странное семейство, владеющее похоронным бюро: пожилая женщина Баба, ее сын Пит и внучка Эвтаназия. Такое странное имя дала девочке ее мама Трофи перед тем, как сбежать за океан, оставив младенца на воспитание бабушке и дяде. Годы спустя Трофи все же возвращается в семью… но уже в виде трупа для погребения. Во время похорон ударяет молния, которая попадает в слезинку Эвтаназии и неожиданно воскрешает нерадивую мать.