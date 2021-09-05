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Постер сериала Подросток Эвтаназия
Постер сериала Подросток Эвтаназия
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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2 постера
Киноафиша Сериалы Подросток Эвтаназия

Подросток Эвтаназия (2021 - …)

Teenage Euthanasia 18+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 30 минут
Телеканал Adult Swim
Продолжительность сериала 8 часов 30 минут

О чем сериал

События анимационного сериала «Подросток Эвтаназия» разворачиваются в современной Флориде, где проживает странное семейство, владеющее похоронным бюро: пожилая женщина Баба, ее сын Пит и внучка Эвтаназия. Такое странное имя дала девочке ее мама Трофи перед тем, как сбежать за океан, оставив младенца на воспитание бабушке и дяде. Годы спустя Трофи все же возвращается в семью… но уже в виде трупа для погребения. Во время похорон ударяет молния, которая попадает в слезинку Эвтаназии и неожиданно воскрешает нерадивую мать.

Подросток Эвтаназия - трейлер второго сезона
Подросток Эвтаназия  трейлер второго сезона
В ролях
В ролях
Тэрин Мэннинг
Тэрин Мэннинг
Биби Ньювирт
Биби Ньювирт
Скотт Эдсит
Скотт Эдсит
Бампер Робинсон
Бампер Робинсон
Мария Бэмфорд
Мария Бэмфорд
Джо Файрстоун
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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5.9 IMDb
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Сезоны
Подросток Эвтаназия - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 7 эпизодов
 
Подросток Эвтаназия - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2023, 10 эпизодов
 
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