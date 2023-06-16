Станет ли Гильермо вампиром? Вышел трейлер пятого сезона «Чем мы заняты в тени»

Телеканал FX опубликовал трейлер пятого сезона комедийного хоррор-сериала «Чем мы заняты в тени».

По сюжету, Гильермо (Харви Гильен), расстроенный отказом Нандора (Кайван Новак) превратить его в вампира, решает пойти по иному пути. Он подкупает своего друга Дерека (Крис Сэндифорд) и получает от него заветный оборотный укус. Однако процесс трансформации идет совсем не так, как планировал Гильермо: ему приходится неделями ждать, пока в его теле проснется хоть частичка вампирской силы. Пока Ласло (Мэтт Берри) пытается разобраться в том, почему Гильермо никак не может обратиться полностью, Нандор начинает завидовать их новообретенной дружбе. В то же время Колин (Марк Прокш) баллотируется на высокий государственный пост, а Надя (Натасия Деметриу) обнаруживает, что на нее было наложено заклятие, и возвращается к сородичам.

Шоураннером сериала выступает Джемейн Клемент, наиболее известный по комедии «Паранормальный Веллингтон» и мюзиклу «Полет Конкордов». Шоу основано на фильме «Реальные упыри» (2014), срежиссированном Клементом и Тайкой Вайтити, который также является исполнительным продюсером шоу.

Пятый сезон «Чем мы заняты в тени» выйдет на FX 13 июля.