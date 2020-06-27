«Евровидение: История огненной саги»: Рецензия Киноафиши

Премьера новой комедии от Netflix должна была состояться в мае, сразу после финала настоящего «Евровидения». Однако эпидемия коронавируса спутала и кинематографистам, и организаторам конкурса все планы. Любимое музыкальное состязание европейцев в его традиционном виде отменилось, и экранная версия осталась единственной в этом году возможностью погрузиться в удивительный мир, смешивающий индивидуальные творческие амбиции с государственными.

Выпущенный в середине мая тизер картины давал надежды на то, что авторы «Истории «Огненной саги» имеют в целом верные представления об объекте своего исследования. Ролик представлял собой клип на песню «Volcano Man», в котором исполнители главных ролей Уилл Феррелл и Рэйчел Макадамс в серебристых костюмах скакали по сугробам и играли на синтезаторах на фоне исландских пейзажей. В комментариях к видео фанаты конкурса, роняя слезы умиления, привычно сулили актерам по 12 баллов от своей страны.

Евровидение: История огненной саги

Песня «Volcano Man» звучит и в фильме, однако – первый сюрприз! – это совсем не та композиция, с которой герои едут на конкурс. Ларс Эрикссонг (Феррелл) и Сигрит Эриксдоттер (Макадамс) поют вместе с самого детства. Все началось в тот день, когда группа ABBA победила на «Евровидении» с песней «Waterloo». Ларс сплясал под нее на глазах у смеющихся друзей семьи и сердитого отца (Пирс Броснан) и пообещал, что когда-нибудь тоже станет победителем конкурса.

Эту мечту он лелеет и во взрослом возрасте, хотя все окружающие считают его обычным неудачником. У Ларса нет нормальной профессии, нет своего дома и нет жены. Поддерживает его только Сигрит, обладательница волшебного голоса. Их дуэт называется «Огненная сага», но популярностью у соотечественников он не пользуется: консервативные жители маленького исландского городка не хотят слушать новую музыку и все время требуют от исполнителей играть одну и ту же застольную песню.

Евровидение: История огненной саги

По чистой случайности Ларс и Сигрит все-таки попадают в национальный отбор, а потом, лишившись конкурентов, получают возможность представить Исландию на «Евровидении». В Эдинбурге, где по сюжету проходит конкурс, они знакомятся со своими соперниками из других стран. Главный из них – натуральный блондин Александр Лемтов (великолепный Дэн Стивенс), исполняющий оперным голосом песню «Lion of Love» в откровенно гомоэротическом номере с полуобнаженными танцовщиками.

Американский комик Уилл Феррелл впервые посмотрел «Евровидение» в конце 90-х. Познакомила его с конкурсом жена-шведка – оммаж группе ABBA в начале фильма, конечно, появляется неспроста. С тех пор актер стал поклонником состязания и решил снять про него кино. На реализацию замысла ушло больше 20 лет, но это время явно не было потрачено впустую. Видно, что создатели фильма действительно изучали все особенности «Евровидения». Самые удачные шутки здесь – именно те, что посвящены конкурсу, его участникам и турбулентным отношениям между разными странами.

Евровидение: История огненной саги

Неожиданно хороша и вся музыкальная часть, над которой, почти как над настоящим «Евровидением», в основном работали шведские продюсеры и композиторы. За русского «льва любви» и за исландку тоже поют исполнители из этой страны (голос Сигрит на самом деле принадлежит шведской певице Молли Санден). Отдельный подарок для фанатов конкурса – большой музыкальный номер, в котором распеваются участники и победители «Евровидения» прошлых лет: тут есть и Кончита Вурст, и Нета Барзилай, и Джамала, и Александр Рыбак со скрипочкой.

Примером того, как хорошо авторы разобрались в материале, также может служить единственный российский персонаж. До премьеры фильма много писали о том, что его прототипом послужил Сергей Лазарев. В реальности же это гремучая смесь Филиппа Киркорова с Николаем Басковым: певец считает себя королем мира, дружит с греками (как узнаваемо, правда?) и носит бархатные пиджаки с причудливым орнаментом. А еще он публично отрицает очевидное. «Лемтов, ты гей?» - в лоб спрашивает его героиня Макадамс. Тот в ответ делает большие глаза: «Что-о-о? Нет! Конечно, нет. Я русский. В России нет геев».

Евровидение: История огненной саги

Если бы «Евровидению» была посвящена вся картина, ее можно было бы смело признать одной из лучших комедий лета. Но параллельно с сюжетом про песенный конкурс тут разворачивается еще один, который зачем-то сделан основным. Уилл Феррелл, в целом не самый талантливый и не самый харизматичный из голливудских комиков, в очередной раз играет не до конца повзрослевшего недотепу с большой мечтой, скромными перспективами и плохо налаженной коммуникацией с близкими людьми. Эта линия вступает с музыкальной в очевидное противоречие.

«Евровидение» - конкурс странный, и фриков в нем всегда достаточно, но вот жалких неудачников точно нет. Даже у участников из маленьких стран и голоса, и амбиции обычно ого-го какие – они и едут туда для того, чтобы их наконец-то увидел и услышал мир. А вот Феррелл и режиссер Дэвид Добкин считают хэппи-эндом для своих персонажей возвращение в исландскую провинцию и возможность лабать народные песни на чужих свадьбах. Это не смешно, ребята, это грустно. Но попытка засчитана: другого «Евровидения» в этом сезоне у нас все равно нет.

Ксения Реутова