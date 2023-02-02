Сериал DC «Пенниуорт» закрыт после третьего сезона

Отмена шоу произошла сразу после того, как Джеймс Ганн и Питер Сафран раскрыли свой план по развитию киновселенной DC.

Студия DC и стриминговый сервис HBO Max объявили о решении закрыть сериал «Пенниуорт» после выхода третьего сезона.

Главные роли в шоу исполняли Джек Бэннон («Игра в имитацию»), Бен Элдридж («Возмездие»), Эмма Паэтц («Джентельмен Джек»), Палома Фэйт («Молодость») и Райан Флетчер («Чужестранка»).

Премьера «Пенниуорта» состоялась в 2019 году. Сериал повествует о приключениях Альфреда Пенниуорта (Бэннон), отставного офицера британского спецназа и будущего соратника Бэтмена, который решает открыть в Лондоне свое собственное охранное агентство. После дебюта на телевидении шоу получило похвальные отзывы от критиков и высокие оценки от зрителей (91% одобрения на агрегаторе Rotten Tomatoes). Шоураннером выступал Бруно Хеллер («Менталист»). Третий и заключительный сезон вышел на экраны осенью 2022 года.

«Пенниуорт» — уже не первый проект DC, отмененный за последнее время. Ранее в связи с преобразованиями внутри Warner Bros. были закрыты сериалы «Роковой патруль», «Титаны», «Флэш» и «Старгерл». Однако даже на этом фоне закрытие «Пенниуорта» стоит особняком, поскольку новость появилась сразу после того, как новые руководители DC Studios Джеймс Ганн и Питер Сафран раскрыли первую часть своего многолетнего плана по дальнейшему развитию киновселенной DC.