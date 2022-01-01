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Джеффри Бойер-Чепман
Джеффри Бойер-Чепман
Jeffrey Bowyer-Chapman
О персоне
Фильмография
Джеффри Бойер-Чепман
Jeffrey Bowyer-Chapman
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Дата рождения
21 октября 1984
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер
Место рождения
Эдмонтон, Альберта, Канада
Рост
191 см
Биография Джеффри Бойер-Чепмана
Родился 21 октября 1984 года. Эдмонтон, Альберта, Канада.
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Фильмография Джеффри Бойер-Чепмана
Хижина любви
комедия, мелодрама
2019, США
5.0
Искатели могил 2
ужасы
2012, Канада / США
6.0
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