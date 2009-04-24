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Постер сериала Железный человек: Приключения в броне
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Киноафиша Сериалы Железный человек: Приключения в броне

Железный человек: Приключения в броне (2009 - 2012)

Iron Man: Armored Adventures 18+
Год выпуска 2009
Страна Франция/США/Канада/Великобритания
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 23 минуты
Телеканал Nicktoons
Продолжительность сериала 19 часов 56 минут

О чем сериал

Когда его отец, крупный промышленник Говард Старк, погибает в авиакатастрофе сразу после отказа в военной модернизации Земляных Буров по воле Обадайи Стэйна, 16-летний гений Тони Старк использует высокотехнологичный костюм из брони, который он создал сам, и начинает расследование возможной причастности Обадайи Стэйна к смерти своего отца. Получив известность как «Железный человек», Тони действует с целью разрушить планы Обадайи Стэйна, а также спасти мир от других злодеев, таких как Мандарин, Мистер Фикс, Хлыст, Мадам Маска, Красный Динамо и др. В этой борьбе с беззаконием ему помогают Джеймс (Роди) Роудс и Пеппер Поттс. Активные действия Тони как Железного Человека обычно заканчиваются его оправданиями, почему он постоянно опаздывает в школу или совсем пропускает учёбу. Теперь, основываясь на феноменальной технологии выживания, Тони должен балансировать на грани между заботами подростковой жизни и долгом чести супер-героя. Облачённый в броню своего замечательного изобретения, Тони будто создан для сверхскоростных полётов, высокотехнологичных сражений и самых опасных приключений.

В ролях
В ролях
Маккензи Грэй
Маккензи Грэй
Майкл Адамуэйт
Майкл Адамуэйт
Винсент Тонг
Кэтрин Лок Хэггквист
Кэтрин Лок Хэггквист
Алистэр Эбелл
Адриан Петрив
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Сезоны
Железный человек: Приключения в броне - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2009, 26 эпизодов
 
Железный человек: Приключения в броне - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2011, 26 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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