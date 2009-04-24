Когда его отец, крупный промышленник Говард Старк, погибает в авиакатастрофе сразу после отказа в военной модернизации Земляных Буров по воле Обадайи Стэйна, 16-летний гений Тони Старк использует высокотехнологичный костюм из брони, который он создал сам, и начинает расследование возможной причастности Обадайи Стэйна к смерти своего отца. Получив известность как «Железный человек», Тони действует с целью разрушить планы Обадайи Стэйна, а также спасти мир от других злодеев, таких как Мандарин, Мистер Фикс, Хлыст, Мадам Маска, Красный Динамо и др. В этой борьбе с беззаконием ему помогают Джеймс (Роди) Роудс и Пеппер Поттс. Активные действия Тони как Железного Человека обычно заканчиваются его оправданиями, почему он постоянно опаздывает в школу или совсем пропускает учёбу. Теперь, основываясь на феноменальной технологии выживания, Тони должен балансировать на грани между заботами подростковой жизни и долгом чести супер-героя. Облачённый в броню своего замечательного изобретения, Тони будто создан для сверхскоростных полётов, высокотехнологичных сражений и самых опасных приключений.