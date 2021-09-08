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Постер к сериалу Дуги Камеалоха, доктор медицины
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Киноафиша Сериалы Дуги Камеалоха, доктор медицины
Дуги Камеалоха, доктор медицины (2021 - …) Doogie Kamealoha, M.D.
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис Disney+
Продолжительность 5 часов 0 минут
О чем сериал

«Дуги Камеалоха, доктор медицины» — подростковый сериал, созданием которого занимается онлайн платформа Disney+. Данное шоу является перезапуском некогда популярного проекта восьмидесятых годов. Главная героиня Дуги Камеалоха — девочка-вундеркинд, которая совмещает свою учебу в школе с работой в самой настоящей гавайской больнице. По ходу развития сюжета Дуги сталкивается с самыми разнообразными болезнями, которые помогают ей не только углубить познания в области медицины, но и стать более ответственным и внимательным доктором.

Дуги Камеалоха, доктор медицины - трейлер
Дуги Камеалоха, доктор медицины
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джейсон Скотт Ли
Джейсон Скотт Ли Benny Kamealoha
Кэтлин Роуз Перкинс
Кэтлин Роуз Перкинс Dr. Clara Hannon
Джеффри Бойер-Чепман
Джеффри Бойер-Чепман Charles
Пейтон Элизабет Ли
Пейтон Элизабет Ли Doogie Kameāloha, M.D.
Эмма Мейзел
Эмма Мейзел Steph
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Дуги Камеалоха, доктор медицины - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 10 эпизодов
 
Сезон 2
TBA,
 
Кадры из сериала
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