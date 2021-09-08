«Дуги Камеалоха, доктор медицины» — подростковый сериал, созданием которого занимается онлайн платформа Disney+. Данное шоу является перезапуском некогда популярного проекта восьмидесятых годов. Главная героиня Дуги Камеалоха — девочка-вундеркинд, которая совмещает свою учебу в школе с работой в самой настоящей гавайской больнице. По ходу развития сюжета Дуги сталкивается с самыми разнообразными болезнями, которые помогают ей не только углубить познания в области медицины, но и стать более ответственным и внимательным доктором.