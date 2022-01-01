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Гаррет Моррис

Garrett Morris
Гаррет Моррис
Гаррет Моррис Garrett Morris
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Дата рождения
1 февраля 1937
Возраст
85 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Сценарист
Место рождения
Новый Орлеан, Луизиана, США
Рост
173 см
Биография Гаррета Морриса

Родился 1 февраля 1937 года. Новый Орлеан, Луизиана, США.

Фильмография Гаррета Морриса
Силач Санта-Клаус
Силач Санта-Клаус
комедия 1996, США
2.0
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